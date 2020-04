Detienen a joven contagiado con coronavirus por realizar fiesta en su casa de Las Condes

24horas tvn

10.04.2020

La noche de este jueves, Carabineros detuvo a un joven que realizó una fiesta en su domicilio en Las Condes, siendo identificado como positivo para COVID-19.

Según relató el alcalde de la comuna en Twitter, Joaquín Lavín, residentes del sector Manuel Barrios, llamaron a Carabineros debido a ruidos molestos.

Una vez que personal policial llegó al domicilio y procedió a realizar el control de identidad, se percató que quien había organizado la fiesta era portador del coronavirus y, según el registro nacional, debía estar en cuarentena en Algarrobo.

Por un vecino q denunció ruidos molestos @carabineros @LC_seguridad fueron a una casa en Manuel Barrios. Había una fiesta. Uno de los invitados, al verificar su rut, dio q es portador del Covid-19. Tenía q estar en cuarentena en Algarrobo. — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) April 10, 2020

“Como uno de nuestros inspectores estuvo ahí, y en contacto, se activó el protocolo que corresponde. Él está ahora en cuarentena, tranquilo y todo el equipo lo está apoyando”, agregó el edil.

Lavín agregó que también se desinfectó el auto de seguridad ciudadana en el que se transportaba el trabajador.

Tb cumplimos con desinfectar el auto, seguir las normas para tranquilidad de nuestros funcionarios. La ley debe ser extremadamente estricta y ejemplificadora. Quiero q pensemos, además, en los inspectores de @LC_seguridad q se exponen para cuidarnos, y en muchas otras personas. — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) April 10, 2020

“Si no tomamos con seriedad esta pandemia, después seguramente lamentaremos lo q teníamos q hacer y la ley q debíamos respetar. No lleguemos a eso, querámonos, aunque no seamos familiares o amigos, todos merecemos respeto, solo por ser”, sentenció.

BALANCE

El Ministerio de Salud entregó este viernes un nuevo reporte de la situación en Chile por el coronavirus, informando un aumento de 529 casos hasta las 21 horas de este jueves, dando un total de 6.501. Asimismo, el número de muertos creció en ocho, llegando a un total de 65.

Subsecretaria @pdazan | Reporte diario #Covid_19



- 529 casos nuevos

- 6.501 casos totales

- 283 hospitalizadas

- 1.571 recuperadas

- 8 personas fallecidas, todas de RM



Corte de información a las 21:00 horas de ayer. pic.twitter.com/uzV3kTXWKt — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 10, 2020

En tanto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseveró que hasta el momento son 1.571 las personas que son consideradas como recuperadas hasta el momento.

Por otra parte, se entregó la cifra de personas que se encuentran hospitalizadas, la que alcanza las 283.

Dentro de los fallecidos, Daza aseguró que todos los decesos ocurrieron en la región Metropolitana, teniendo todos algún tipo de enfermedad crónica, con seis mayores de 65 años, uno de 51 y otro de 47.

Subsecretario @arturozunigaj | Ventiladores mecánicos



"Tenemos disponibles más de 1.400 ventiladores a nivel nacional para su uso y traslado según necesidad".



"Estamos realizando una gestión centralizada de camas y ventiladores. Se trasladan también personal de salud". pic.twitter.com/M4ON9Utty1 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 10, 2020

En tanto, el subsecretario Arturo Zúñiga, aseveró que hasta el momento aún 532 ventiladores que no se ocupan en el país y que están disponibles para atender a enfermos por coronavirus.