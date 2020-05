Un particular y ostentoso viaje de un grupo de artistas en un avión privado en plena cuarentena desde Santiago a la región de Los Lagos. Esto mantiene a las autoridades civiles y aeronáuticas intentando determinar cómo se llevó adelante el viaje el pasado 18 de mayo.

DGAC investiga por qué no fue informado aterrizaje en Valdivia de polémico vuelo en jet privado

24Horas.cl Tvn

25.05.2020

Luego que el pasado fin de semana se viralizaran las imágenes de un grupo de artistas urbanos viajando a bordo de un jet privado desde el Aeropuerto de Pudahuel hasta la ciudad de Valdivia, en plena cuarentena sanitaria por la pandemia de coronavirus, las autoridades investigan cómo se dio el proceso mediante el cual fue autorizado el traslado aéreo, lo que según la intendencia metropolitana está prohibido para civiles mientras rija la medida.

Si bien la localidad de Corral era el destino final, las imágenes evidencian que los músicos vinculados al sello EBI Music no solo lograron su objetivo, sino que también regresaron a la capital sin mayores complicaciones, pese a las restricciones existentes por el coronavirus.

Por medio de un comunicado, la empresa contratada para realizar el viaje, Aerocardal, aseguró que el vuelo fue contratado por una empresa legalmente constituida, que se entregó la información del vuelo a la autoridad competente con toda transparencia, y además que se cumplieron todos los protocolos del Ministerio de Salud en el marco de la pandemia, enviando los salvoconductos correspondientes obtenidos por parte de Carabineros de Chile.

BIDEMA DE LA PDI INVESTIGA EL VIAJE

Rodrigo González, de la Fiscalía local de Pudahuel, manifestó por su parte que "la Fiscalía dispuso las diligencias, a fin de determinar si existían los salvoconductos y demás requisitos legales para que dicho vuelo de esa forma no inflingiera el artículo 318 del Código Penal. Se está en coordinación con la Brigada de Delitos contra el Medioambiente (Bidema)".

Pese a lo anterior, la autoridasd regional ha ido más allá. Para el intendente metropolitano, Felipe Guevara, este vuelo nunca se debió haber realizado: "Se iniciaron los sumarios sanitarios. Ellos despegaron de una comuna que está en cuarentena, por lo tanto no están permitidos los vuelos civiles desde ese lugar y, desde luego, se han hecho las denuncias por infringir el artículo 318 del Código Penal".

En similar posición se mostró el intendente de Los Ríos, César Asenjo, quien además aportó nuevos datos pese a estar al tanto que en ese lugar no se violó ninguna restricción sanitaria: "Ya tenemos todas las identidades de las personas y tenemos absolutamente trazado su viaje, tanto origen como destino. En Santiago se hicieron los controles exhaustivos por parte de la PDI, no obstante, este viaje no fue informado al momento de aterrizar en el Aeropuerto Pichoy de Valdivia".

Se trata de una arista que llama la atención y que fue consultada por 24 Horas a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desde donde sólo se limitaron a informar que iniciaron una investigación al respecto.