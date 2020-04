Difunden los últimos mensajes que envió una enfermera que falleció por coronavirus a su hija

24horas tvn

15.04.2020

Madhvi Aya, una enfermera de 61 años de Brooklyn, Estados Unidos, murió tras contagiarse del coronavirus, mientras ayudaba a combatirlo.

Según relató el The New York Times, la mujer india que residía en Estados Unidos, permaneció un mes internada en el Woodhull Medical Center.

Mientras estuvo hospitalizada, permaneció aislada, sin poder ver a su familia y sólo podía conversar con ellos mediante su celular.

Con el tiempo, los mensajes que ella enviaba cada vez eran más escasos y escuetos, según avanzaba la enfermedad y su estado sólo empeoraba.

Y así lo advirtió en un texto que le envió a su marido Raj: "No he mejorado la forma en que debería haber sido”, señaló el pasado 23 de marzo.

Y eso no cambió. El día 25 de marzo, su hija mayor de 18 años, decidió enviarle un mensaje lleno de amor y energías sin imaginar que sería el último contacto que tendría.

“¡Buen día, mami! ¡Es un nuevo día! Todavía estoy rezando para que vuelvas a casa y a mí a salvo. Necesito a mi mami. Necesito que vuelvas a mí. Tú eres la única que me entiende o trata de entenderme. Y no puedo vivir sin ti. Ninguno de nosotros puede vivir sin ti. Confío en ti, por favor, defiéndete. No te rindas porque yo no me rindo. Tú eres muy fuerte, mami. Te amo mucho más de lo que puedas imaginar”, escribió la joven.

Sin embargo, por el malestar que sentía en ese momento Aya, sólo pudo responder: “Te amo. Mamá volverá”, siendo así el último texto que escribió la mujer.

El mensaje ha conmocionado a tal nivel que el mismo director de departamento de emergencias de Woodhull Medical Center, donde la mujer trabaja desde 2008, envió un correo electrónico interno, asegurando que “ha sido un golpe duro para todos nosotros”.