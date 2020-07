Diputados piden que en 2020 los estudiantes no repitan de curso por la pandemia

"El objetivo es apoyar a los niños, asumir que este año ha sido particular y evitar al máximo las posibilidades de deserción escolar" dijeron los diputados Cristina Girardi (PPD) y Juan Santana (PS).

21.07.2020

Los diputados Cristina Girardi (PPD) y Juan Santana (PS) presentaron un proyecto de ley que evita la repitencia de los alumnos debido a la pandemia del coronavirus.

El documento propone que para el año escolar en curso, “los estudiantes de los establecimientos de los niveles de educación básica y media de todas las modalidades, se promoverán de forma automática de un curso a otro, usando como base el promedio de calificaciones del año 2019”.

Girardi explica que el principal objetivo es “apoyar a los niños, asumir que este año ha sido particular, y evitar al máximo las posibilidades de deserción escolar”.

Por otro lado, Santana aseveró que “la repitencia es un factor relevante en la deserción escolar de miles de estudiantes, la que ha ido en aumento durante esta crisis sanitaria, ya que es uno de los factores que contribuyen a la estigmatización de los alumnos, y que se encuentra fuertemente vinculado a mayores índices de vulnerabilidad social”.

A pesar de todo lo antes expuesto, Girardi manifiesta que “también hemos planteado que si existe un acuerdo entre la comunidad escolar y los apoderados que un niño en particular es mejor que repita, esa posibilidad estará. Muchas veces los niños o niñas tienen problemas de madurez o adaptación al sistema escolar. Pero esto no será como un castigo, sino focalizado en la necesidad de cada uno y como un acuerdo en su etapa”.

Por último, el proyecto también contempla una readecuación de los contenidos para el años académico 2021.

"Es falso": Minsal descarta foto con fechas para retorna a la normalidad

El Ministerio de Salud descartó la veracidad de una imagen que incluye fechas para que el país retorne a la normalidad, cuya viralización se extendió por redes sociales durante las últimas horas.

Fue el mismo ministro de la cartera, Enrique Paris, quien remarcó que la imagen corresponde a un hecho "falso", teniendo que responder vía Twitter ante las consultas.

Sin embargo, el Minsal se sumó a las aclaraciones, y este martes destacó que la información masificada no es correcta.

"Ante circulación de información falsa en redes sociales, el Ministerio de Salud informa que no existen fechas estipuladas para las etapas que considera el Plan Paso Paso", destacó.

Ante circulación de información falsa en redes sociales, el Ministerio de Salud informa que no existen fechas estipuladas para las etapas que considera el Plan Paso Paso.



Toda la información oficial sobre Paso a Paso en https://t.co/1eGWP4T0sb

Paralelamente, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que la región Metropolitana cumple con los requisitos necesarios para pasar de la etapa "Cuarentena" hasta la de "Transición".

Según dijo la autoridad a Radio Duna, la tendencia en el área ha ido "a la baja" de acuerdo a las últimas cifras recopiladas por las autoridades.

No obstante, enfatizó que aún no se determina la fecha exacta en que la capital avanzará de fase, "porque eso no es una decisión que tomo yo o el Presidente Piñera en solitario".

"El aumento de camas fue gigantesco. Nosotros llegamos a tener más de 3 mil camas con ventilación mecánica."



Ministro @DrEnriqueParis en @RadioDuna pic.twitter.com/mBT52ZYtma — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 21, 2020

Asimismo, la autoridad indicó que cuando se concrete la apertura de la región "yo preferiría que fuese por grupos y no por comunas solas", agregando que optaría "a que no sea solo el área oriente".

"El paso a paso se toma con ciertos criterios. Por ejemplo, que la ocupación de camas sea menor o igual a 85%, que el número de contagios que produce una persona sea menor a 1 y que los contagios tenga una disminución sostenida", explicó la autoridad.

De igual manera, el secretario de Estado adelantó que habrá modificaciones en los permisos para adultos mayores, afirmando que les autorizará su circulación más expedita, pero sin entregar mayores detalles.