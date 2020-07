Disney seguirá con la reapertura de sus parque en Florida pese a aumento de casos de COVID-19

Agencia Reuters

07.07.2020

Tras la reapertura en Shangahi Disney Resort y Disney Springs, se anunció que la magia volverá a Disney Orlando. La reapertura será en fases en los diferentes parques temáticos a partir del próximo 11 de julio.

Asimismo, las propiedades Disney Vacation Club en Walt Disney World y Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground han comenzado a reabrir sus puertas a miembros y huéspedes. Disney Springs ya comenzó su reapertura. A penas comience la desescalada, los Parques Temáticos, hoteles resort Disney, restaurantes y otros establecimientos podrán modificar y limitar la cantidad de personas y estar sujetas a disponibilidad o a cierre.

As we look towards reopening our domestic parks and resorts, the well-being of our guests and cast members remains a top priority. Learn about Disney Parks’ commitment to health and safety measures on the @DisneyParks Blog: https://t.co/pniCSviXOb pic.twitter.com/rgKtBUr1OK