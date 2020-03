Donald Trump da negativo en examen de coronavirus

Agencia EFE

14.03.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus después de haber estado en contacto con una delegación del Gobierno brasileño, en la que varias personas contrajeron la enfermedad.

"Divulgo la siguiente información con permiso del presidente Trump. La pasada noche después de una detallada conversación con el presidente sobre las pruebas para el COVID-19, él decidió proceder. Esta noche he recibido confirmación de que el test ha dado negativo", indicó el médico presidencial, Sean Conley, en una notificación, difundida por la Casa Blanca.

"Una semana después de haber cenado con la delegación brasileña en Mar-a-Lago, el presidente sigue libre de síntomas", añadió el doctor.

Este mismo sábado, en una rueda de prensa, Trump adelantó que se hizo la prueba del coronavirus.

Dentro de Estados Unidos, se había desatado una gran polémica sobre si el mandatario debía someterse a los tests después de que el jueves se conociera la noticia de que el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, dio positivo.

Ese funcionario formaba parte de la delegación brasileña que el pasado fin de semana acompañó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su reunión con Trump en su club privado de Mar-a-Lago (Florida).

President @realDonaldTrump's promise to the American people:



"Your federal government will unleash every authority, resource, and tool at its disposal to safeguard the lives and health of our people ... We’re with you every step of the way." pic.twitter.com/f7uxSeReLz