Dueña de local con aglomeraciones en Mall Chino: "Tenía todas las medidas en mi local"

17.08.2020

La propietaria del local que se encontraba funcionando en el Centro Comercial Asia Pacífico en la comuna de Santiago, donde se registraron grandes aglomeraciones, aseguró que cumplía con todas las medidas sanitarias establecidas por la autoridad para poder funcionar y atender a sus clientes.

"Primero me quiero disculpar y quiero pedirle a ustedes que no divulguen una mala información sobre mi local. Yo tenía citas por Facebook, las cuales fueron tomadas por mis clientes y las cuales sí están en proceso", explicó Isabel Zúñiga.

Agregó además que "yo tenía todas las medidas en mi local. Nuestros precios siempre son los mismos, todos los días mantenemos todos los días. Tenemos delivery que llega a la puerta de la casa del comerciante".

Por otro lado, aunque sin justificar la aglomeración, aseguró entender a las personas, ya que la gran mayoría de ellos son comerciantes que no han podido trabajar durante los últimos tres meses, por lo que ante el paso a Transición de Santiago y Estación Central, ven una oportunidad de retomar sus actividades.

Confirman clausura del centro comercial

El intendente metropolitano, manifestó que "hay un local que cumple con el distanciamiento social, tenían que tomar hora, mucha gente se agolpó. En los espacios comunes del mail no había distanciamiento físico, no estaba demarcado el piso (...) El protocolo no se cumplió, no se le tomó la temperatura, ni alcohol gel…esto quiere decir que el centro comercial no puede operar, la seremi procede a su clausura y a un respectivo sumario".

Tras la inspección realizada en el lugar, el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, aseguró que "no hay mejor vacuna que la responsabilidad. La idea es que estos malls continúen abiertos", sin embargo, es muy difícil si sucede esto.

"El comercio se ve nuevamente afectado. El llamado es a la consciencia ciudadana (...) La gente nos decía: yo vi las ofertas, vi los pecios, están haciendo ofertas que jamás se han visto, pero no tienen por qué venir el primer día".

Por último, la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra enfatizó en que "sabemos que hay una estrategia paso a paso que tiene determinados los pasos que deben cumplirse. En transición se permite el comercio y para ello, se tiene estrictos protocolos sanitarios, por eso el llamado es a la responsabilidad de cada uno de nosotros".