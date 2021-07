Efectividad de Sinovac alcanza el 90,3% para prevenir ingresos a UCI según estudio hecho en Chile

24horas tvn

De acuerdo a un estudio realizado en Chile, la vacuna para combatir el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac posee una efectividad de 90,3% para prevenir el ingreso a UCI y un 86,3% para prevenir la muerte.

La información fue publicada The New England Journal of Medicine, indicando que la investigación consideró a 10,2 millones de participantes.

In a study involving 10.2 million participants in Chile, the effectiveness of an inactivated, China-developed #SARSCoV2 vaccine was estimated. Effectiveness was 65.9% for infection, 87.5% for hospitalization, 90.3% for ICU admission, and 86.3% for death.