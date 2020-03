El 95 % de escuelas de Latinoamérica y el Caribe están cerradas por pandemia

"Es vital que los estudiantes no dejen de aprender desde casa", afirmó el directo para América Latina y el Caribe de Unicef, Bernt Aasen.

Agencia EFE

23.03.2020

El 95 % de los cerca de 154 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Latinoamérica y el Caribe está sin clases debido a las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia del COVID-19, dijo este lunes Unicef.



El organismo de las Naciones Unidas alertó que "esta situación, que podría extenderse más allá de lo inicialmente planteado, aumentará el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente para los niños y niñas más vulnerables".



"Es vital (que los estudiantes) que no dejen de aprender desde casa", afirmó el directo para América Latina y el Caribe de UNICEF, Bernt Aasen, que aseveró que la situación del COVID-19 ha generado una "una crisis educativa sin precedentes en la historia reciente" de la región.



Para darle continuidad a la educación de los alumnos y alumnas en sus casas hay que usar todas las herramientas y los canales disponibles, ya sea a través de radio, televisión, internet o celulares, en un esfuerzo conjunto de los Estados, el sector privado, los padres y sus hijos, dijo Aesen.



"Es urgente (...) garantizar el acceso a modalidades de aprendizaje permanentes y flexibles con contenidos adaptables que lleguen a todos los niños y niñas en su casa, incluyendo aquellos sin acceso a internet o con discapacidad", indicó Unicef.



El organismo de la ONU reconoció que varios países están poniendo en práctica modalidades de enseñanza a distancia, incluyendo cursos a través de plataformas digitales, pero alertó "estos sistemas no están garantizados en toda la región, ni todas las familias pueden tener acceso a ellos, especialmente las más vulnerables".



Y el cierre de las escuelas no solo implica la interrupción de las clases sino también del implica del acceso a servicios básicos como la alimentación, salud y agua escolares, recordó el ente mundial para la infancia.



"Para aquellas escuelas que permanecen abiertas, es fundamental asegurar el acceso a agua segura y jabón e impulsar las prácticas de higiene", añadió.



Unicef y sus socios lanzarán a través de sus canales digitales la campaña de alcance regional #AprendoEnCasa para proporcionar a las familias y educadores de la región herramientas educativas y de entretenimiento gratuitas, así como consejos y ejemplos de buenas prácticas de salud e higiene, dijo el organismo en un comunicado difundido este lunes.



El coronavirus sigue su expansión por América, con medio millar de muertes y unos 38.000 contagiados, lo que ha llevado a los Gobiernos a reforzar el blindaje, que incluye cierre de escuelas, comercios y de las fronteras, mientras los casos se van multiplicando y se prevé que el escenario empeore.