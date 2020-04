El detalle de los siete nuevos fallecidos vinculados a COVID-19 informados por el Minsal

24Horas.cl Tvn

05.04.2020

Este domingo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo una nueva actualización de la cantidad de contagiados, recuperados y fallecidos por efecto del COVID-19 en el país.

Mañalich informó que en el último período de 24 horas se reportaron siete nuevos fallecidos vinculados al COVID-19 en nuestro país, eso según lo informado hasta las 21:00 horas de este sábado 4 de abril.

Con esta nueva información el número de personas muertas en ligazón al virus aumenta a 34 en total en el territorio nacional, y el jefe de la cartera de Salud detalló en qué regiones y a qué edades correspondieron los fallecimientos.

De acuerdo al ministro se trata de una persona de 88 años de la región Metropolitana que "no fue sometida a tratamiento invasivo"; una de 82 de la región de Lagos que tampoco recibió tratamiento intensivo; una de 97 años en la región de la Araucanía, quien falleció en su domicilio; otra persona de 90 años en la Araucanía que se trató con limitación de esfuerzo terapéutico; una de 86 años en la Araucanía "que sí estuvo conectado a ventilador mecánico, pero se decidió no hacer maniobras de resucitación; otra persona en la Araucanía de 69 años con enfermedad renal crónica y que se sometía diálisis, además de tener "múltiples enfermedades"; y, por último, una persona de 80 años de la región del Ñuble, quien estaba en un estado avanzado de demencia que no fue sometido a tratamiento invasivo.

ÚLTIMO BALANCE

Por otra parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseveró que hay 3.839 personas con casos activos en el país, de los cuales 307 se encuentran en la UCI, de los cuales 252 están conectados a ventiladores mecánicos y 36 en estado crítico.

Además, afirmó que hasta el momento son 52.956 los test que se han realizado en Chile y que 3.442 de ellos se llevaron a cabo en las últimas 24 horas.

INFRACCIONES AL TOQUE DE QUEDA

Carabineros informó la mañana de este domingo que durante la noche se registraron 602 "conducidos", es decir, personas que no respetaron el toque de queda que está vigente en todo el territorio nacional, comenzando a las 14:00 horas en Rapa Nui y a las 22:00 horas en el resto de la nación.

De acuerdo a la información entregada por el organismo, 46 de las personas correspondían a la región Metropolitana, mientras que 556 ciudadanos fueron "conducidos" en regiones.

Carabineros también detalló la entrega de salvoconductos, documentos que permiten romper el toque de queda bajo una serie de razones justificadas ante la policía.

Según lo informado, durante la noche de este sábado se entregaron 6.081 salvoconductos. De estos, 1.178 se otorgaron en la región Metropolitana y 4.903 en regiones.

