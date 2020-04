Embajador de China en Chile: “No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores"

Agencia Aton

El embajador de la República Popular China en Chile, Xu Bu, afirmó no estar al tanto sobre la donación de 500 ventiladores mecánicos anunciada el pasado 19 de marzo por el ministro de Salud, Jaime Mañalich.



En entrevista con La Tercera -a través de un cuestionario-, el diplomático aseguró que "no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido. Tengo entendido que algunas empresas chilenas están intentando comprar 500 ventiladores desde China para donar al gobierno chileno y al Ministerio de Salud".



"Respecto de la compra de ventiladores, la parte chilena también me contactó para pedir colaboración. Como China tiene una capacidad limitada en la producción de los ventiladores invasivos, y la demanda a nivel mundial es enorme, muchos países enfrentan dificultades para su adquisición. En cualquier caso, China hará el mayor esfuerzo para ayudar a Chile", manifestó.



Xu Bu aseguró que muchas empresas y gobiernos locales de China están llevando a cabo iniciativas para ayudar a Chile durante la crisis sanitaria.

"Que yo sepa, Tianqi Lithium se ha comprometido a donar 200.000 mascarillas desechables de uso médico y 20.000 mascarillas KN95. Alibaba propuso donar 200.000 mascarillas de uso médico, 30.000 kits de test y 10 ventiladores", detalló.



"La Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional, el gobierno popular de la provincia de Sichuan, los gobiernos populares de las ciudades de Chengdu, Shenzhen, Ningbo, así como la sucursal del Banco de China en Chile, la Corporación China Minmetals, entre otros, también se han comprometido a donar insumos médicos a la parte chilena", agregó.



"Algunos residentes chinos en Chile, provenientes de las provincias de Zhejiang y Jiangsu, también hicieron donaciones. Estamos en contacto con los departamentos chilenos pertinentes para coordinar la entrega y el transporte de los insumos donados", sentenció.