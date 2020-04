En cinco días perdió a su esposo, padres y hermano por el coronavirus 

24horas tvn

29.04.2020

Mientras el mundo se sorprendía por las imágenes que circulaban en redes sociales, por los cadáveres en las calles de Ecuador, Paulina Carvajal, una periodista conocida del país, perdía a sus padres, esposo y hermano por el coronavirus.

La mujer de Guayaquil, comenzó a vivir su peor pesadilla el 23 de marzo, cuando su pareja Michael, quien además era padre de sus dos hijas, comenzó a presentar los primeros síntomas.

“Recorrí unos cinco o seis hospitales, me decían que no había cama, que no había sillas de ruedas, que no me podían ayudar porque todo estaba colapsado”, narró la periodista a su par Merlyn Ochoa de Ecuavisa.

El hombre, quien era diabético, al contagiarse del coronavirus y tras una baja de peso, su condición comenzó a empeorar, falleciendo el 26 de marzo.

Según reata, la mujer estaba segura que su pareja se podría haber salvado si hubiera recibido una atención médica oportuna y a tiempo.

Paulina relata que Michael imploraba un poco de oxígeno porque no podía respirar bien: “Yo desesperada le pedía a los doctores que me ayudaran, porque no soportaba verlo así” relata.

El mismo 26 de marzo, la periodista no sólo lloró la muerte de su compañero de vida, sino que además tuvo que enfrentar el fallecimiento de su padre, a causa del mismo coronavirus.

Sin embargo eso no terminaba ahí para la mujer, cinco días después, el 31 de marzo, su madre de 71 años falleció junto a su hermano de 51, ambos por el coronavirus.

“Realmente aún no puedo creer todo lo que hemos pasado, es algo que me desgarra el corazón, primero mi papito amado, a las pocas horas mi esposo bello y compañero de vida, después mi madre hermosa y luego mi ñañito lindo que vio por nosotros hasta el final”, compartió Paulina en sus redes sociales, días después del fallecimiento de su madre y hermano.

Según Paulina, todo lo que vivieron fue “porque no hubo la precaución, ni el cuidado que se debía: No salir de casa y cumplir la cuarentena”, refiriéndose a todos los habitantes de Guayaquil.

Ahora, la mujer asegura, que debe continuar: “Estoy segura de que sólo la fortaleza que Dios me da es la que me mantiene firme en esto y es por eso y por cada uno de los seres que tanto amo y que ahora no están conmigo que prometo levantarme y seguir por mis dos tesoros”, escribió en sus redes sociales donde constantemente recibe mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.