Encuesta Data Influye: Solo el 14% de los chilenos afirma que no se vacunaría contra el coronavirus

Agencia Aton

05.02.2021

Esta jornada, la consultora TuInfluyes.com publicó los resultados de su última encuesta mensual Data Influye, dando nuevas cifras respecto a la evolución de la pandemia por el covid-19 y destacando el aumento de personas que se vacunarían.



Según el estudio, la opción por la inoculación subió dos puntos respecto a la edición pasada y alcanzó un 37% de personas que intentarían vacunarse lo antes posible, contra un 33% que esperarían una dosis más efectiva. En tanto, el 16% dejaría pasar un par de meses y un 14% no se inocularía.



Respecto a las razones para no vacunarse, destacaron la duda respecto a su efectividad con 30% y la idea de que “hay intenciones ocultas en la vacuna” con un 27%. Un 22% no lo haría por sus posibles efectos secundarios y un 12% no tiene interés en ello, mientras que un 8% tiene miedo y solo un 1% considera que no tiene riesgo de contagio.



En esa línea, la vacuna con más respaldo sigue siendo la elaborada por Pfizer-BioNTech con un 39%, seguida por la de AstraZeneca-Oxford (20%). Más atrás aparecen Sinovac (12%), Sputnik V (9%) y Moderna (3%).



“Es interesante la forma en que ha subido en tres meses el interés por vacunarse, pero por contraparte el grupo que dice que no lo hará se mantiene firme y las campañas no están haciendo efecto en ellos. Además, es importante que la vacuna de origen chino subiera de 6 a 12% en la confianza que genera porque es la que se dispone mayor número de dosis. Esto debería aumentar aún más con el buen resultado que, esperamos, tendrá el proceso de inoculación”, explicó el director de TuInfluyes.com, Axel Callís.



Otro tema abordado por el estudio fue el criticado permiso de vacaciones, que ya ha sido entregado a cerca de 1 millon 800 personas, pese al aumento de contagios de coronavirus en playas y principales centros turísticos del país.



Al respecto, un 71% de los encuestados sostuvo que está muy de acuerdo o de acuerdo con que el permiso debería ser revocado lo antes posible, mientras que un 68% manifestó tener ninguna o poca confianza en el Gobierno.



“La mayoría de los ciudadanos prefiere sacrificar las vacaciones de este 2021, con el fin de evitar contagios y mayores medidas de confinamiento que puedan volver y ser extensas durante el invierno. Se entiende que es una medida que los especialistas no han sustentado desde la parte científica y la alta cantidad de contagios lleva a una respuesta contundente sobre el permiso de vacaciones. También es interesante el alto número de personas que quiere sanciones ejemplares para quienes no cumplen las normas”, señaló Callís.