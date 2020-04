Enfermera volvió a su casa y vecino la golpeó y roció desinfectante

24horas tvn

20.04.2020

Gabriela Sotelo, una auxiliar de gerontología, denunció reiterados ataques por parte de un vecino, quien no acepta que ella regrese a su hogar, luego de trabajar en un geriátrico en Caballito, en Buenos Aires, Argentina.

La mujer conversó con el medio transandino Crónica, donde compartió su dramático testimonio, narrando lo que tiene que vivir a diario ella y su familia.

"Me voy a trabajar con miedo, no quiero dejar sola a mi mamá y mis hijas, no se que puede llegar a hacerles" manifestó la mujer conmocionada.

Y aseguró que sus hijas y madre “también fueron víctimas de este sujeto, además de otros vecinos”, recalcando que ella no se retirará porque “el que está fuera de lugar es él”.

Pero hubo un hecho en particular que determinó la denuncia: La mujer asegura al medio anteriormente citado que, al regresar a su casa de una jornada laboral, su vecino la atacó, golpeándola y rociándole desinfectante.

Tal fue el punto de violencia esa vez que decidió realizar una denuncia a la policía local, donde llegaron seis policías a detenerlo.