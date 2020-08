"Entiendo la frustración": Briones informa corrección de problemas para Bono Clase Media

24Horas.cl Tvn

04.08.2020

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó la corrección de varios problemas relacionados con la postulación al Bono Clase Media, beneficio que entrega hasta $500.000 para los trabajadores que vieron afectadas sus remuneraciones en julio del 2020 en comparación al promedio de lo recibido durante todo el 2019.

Según indicó la autoridad, entre las soluciones ejecutadas refieren a "la corrección de datos aportados por la AFC, para el mes de julio, respecto a trabajadores cesantes y suspendidos, también los casos de personas con 2 o más empleadores y lo que corresponden a quienes tienen régimen tributario de zonas extremas".

Briones complementó que, no obstante, que se mantienen las gestiones para solucionar la situación de "trabajadoras y trabajadores con licencia y para quienes tuvieron trabajo formal solo algunos meses de 2019".

"Entiendo la frustración que ha significado para algunos los problemas generados en los casos señalados y que pueden ocurrir en procesos masivos como este. Como les he comentado eso está resuelto para algunos y en vía de solución para otros", añadió el titular.

La autoridad cifró en 850 mil las personas que ya efectuaron el trámite para pedir el bono, afirmando que "muchos más se sumarán en las próximas horas y días".

"De todas maneras se habilitó un formulario de orientación para quienes tengan dudas respecto a su caso particular", sentenció.

PASO A PASO CÓMO POSTULAR

Desde el 1 de agosto se abrió el proceso para solicitar el Bono Clase Media, ayuda que entrega hasta $500 mil para quienes durante el 2019 percibieron en promedio entre $400.000 y $1.500.000, teniendo una baja de al menos un 30% en sus sueldos en julio del 2020, a causa de la pandemia.

Si bien el proceso estuvo marcado por problemas en la plataforma del Servicios de Impuestos Internos (SII), organismo a cargo del proceso, se indicó que todo estaría solucionado a contar de este lunes.

Asimismo, las personas manifestaron sus dudas sobre el llenado del formulario, específicamente con qué se debe ingresar en la columna donde aparece el "$0" en cuanto a los ingresos de julio.

Por ello, a continuación te dejamos el detalle de todo lo que debes saber para postular al beneficio:

¿Quiénes reciben el beneficio? : las personas que han perdido como mínimo el 30% de sus ingresos durante julio de 2020, tomando como referencia el promedio percibido en el 2019

: las personas que han perdido como mínimo el 30% de sus ingresos durante julio de 2020, tomando como referencia el promedio percibido en el 2019 ¿Cuándo se paga?: si la solicitud es aceptada, la trabajadora o trabajador recibirá el dinero en un plazo de hasta 10 días hábiles desde que hizo la solicitud

LAS DUDAS POR EL"$0"

Según explicó a 24 Horas Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, muchas personas dijeron haberse equivocado en cuanto a rellenar el formulario en la columna que, por defecto, aparece con $0.

Al respecto, señaló que si una persona que sí tuvo una baja del 30% en su sueldo de julio, respecto al promedio declarado en todo el 2019, y se equivocó al colocar un $0, no tendrá problemas porque el bono lo iba a recibir igual".

No obstante, sostuvo que, contrariamente, si alguien rellenó el espacio con un $0, pero sus ingresos no bajaron en al menos un 30%, "el bono no le corresponde, por lo que estamos construyendo un mecanismo para que estas personas puedan devolverlo".

Entonces, en la columna que señala "Ingreso julio 2020", las personas deberán colocar las cifras recibidas en dicho mes, ya sea por medio de su empleador u otra instancia. Con ello, el sistema hará el cálculo para verificar qué porcentaje de su sueldo bajó tras la pandemia.

El SII aclaró que efectivamente allí se debe poner el ingreso bruto de cada persona en dicho mes, sumándose el monto que se recibió por el seguro de cesantía.

"Por ejemplo, si recibió en julio Seguro de Censantía y además remuneración reducida a $450.000, debo sumarle $268.980 (Seguro de Cesantía) e ingresar $718.980", dice el instructivo.

[APORTE FISCAL PARA LA CLASE MEDIA]

¿CÓMO SOLICITAR EL BONO?

Para solicitar la transferencia no será necesario contar con Registro Social de Hogares ni con calificación socioeconómica alguna. Simplemente hacer la solicitud vía la web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Solamente ingresando el RUT, la plataforma le informará al postulante a qué beneficio puede optar, dadas sus condiciones y características de su situación.