Espacio Público: "No tiene sentido penalizar a alguien que sale a trabajar porque no tiene con qué vivir"

24.06.2020

La directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, aseguró que de acuerdo a la última encuesta publicada, en la que un 59% de los hogares aseguró que al menos un integrante familiar salió a trabajar en la última semana, el diagnóstico de lo que ocurre con esas personas no ha sido el correcto.

"A medida que el diagnóstico esté mal hecho, las medidas que vaya tomando el Ejecutivo para disminuir la movilidad no van a tener el impacto que hoy necesitamos para la crisis sanitaria que estamos viviendo", destacó a 24 AM.

En ese mismo sentido, detalló que "muchas personas están saliendo por la necesidad, por tener un sustento en el hogar (...) Fiscalizar y penalizar a una persona que está saliendo a trabajar porque no tiene con qué vivir, no hace sentido. Cómo lo fiscalizamos si el Estado no le provee los recursos para que eso no suceda".

Por lo mismo, enfatizó en que "el Estado tiene que poner incentivos para que la gente se quede en la casa", y aunque el Ingreso Familiar de Emergencia apunta a aquello, según su apreciación, ha llegado tarde.

Además, de acuerdo a la misma encuesta, "el 57% del nivel socioeconómico más bajo ha recibido ayuda", lo que les preocupa como organización ya que no es una cifra mayoritaria. Y, por lo mismo, hizo un llamado al Estado a "mirar cómo se está dando la focalización de la ayuda".

Respecto de los permisos para salir, Mundaca aseguró que según las estadísticas de Espacio Público, el 80% de las personas que sale a la calle lo hace con permisos siempre, mientras que cerca del 14% lo hace casi siempre.

Por ello, enfatizó en que "el problema es la norma, porque hoy todos están en la calle hoy, cumpliendo la norma (...) Hay un diseño estructural de cómo permitimos que la cuarentena sea la norma y no la excepción".

Por ello, reiteró que el llamado que han realizado como organización a un estado de "hibernación" no quiere decir que la ciudad se paralice completamente, sino que se redefina la esencialidad de un trabajo tiene.

"El concepto hibernación viene a resignificar la importancia de una cuarentena efectiva", explicó, asegurando que hoy, en la región Metropolitana 2,3 millones de personas cuentan con permisos para trabajar, cuando la fuerza de trabajo total es de cuatro millones. "No cuadran las cifras", sentenció.