Espacio Riesco listo para operar: Gobierno confirma que recibirá pacientes esta semana

24horas tvn

05.05.2020

El Subsecretario de Redes Asistenciales , Arturo Zuñiga, anunció durante el balance diario de este martes que el Centro Hospitalario Huechuraba, o más conocido como Espacio Riesco, comenzará a recibir pacientes dentro de esta semana.

Según detalló la autoridad este centro hospitalario está equipado con 800 camas para recibir a pacientes con COVID-19, capacidad que podría ampliarse de ser necesario.

Este martes inicia cuarentena en nuevas comunas anunciadas por el Gobierno Leer más

"Se van a empezar a recibir paciente durante esta semana y de acuerdo a la necesidad que vayamos teniendo, a la cantidad de pacientes por COVID-19 positivo vamos a ir ampliando nuestra capacidad", afirmó Zuñiga.

Esta ampliación de capacidad de recibir pacientes será en los diferentes centros que incluye la estrategia del Gobierno, "es decir, Centro Hospitalario Huechuraba, en hospitalarios modulares y ampliaciones de camas dentro de los mismo recintos hospitalarios", explicó el subsecretario.

Además la autoridad sanitaria detalló que los recursos para enfrentar el aumento de casos están y que se implementarán según el lugar donde sean necesarios.

Regreso a clases

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió en su balance diario al posible retorno a clases de los alumnos próximamente, el que señaló debe ser de forma segura y analizando los casos por comuna.

Esto luego que se conociera que el Consejo Asesor recomendara que para el retorno a las actividades hay que esperar que desciendan los casos por al menos dos semanas seguidas.

: Chile registra 1.373 nuevos casos de coronavirus y total de contagios superan los 22 mil Leer más

Ante esto, el ministro señaló que "el Consejo Asesor da parámetros y consejos para tomar las mejores decisiones y se valora enormemente su contribución, pero concentrase en un solo criterio numérico no me parece que sea suficiente, me parece complejo diferenciar comunas con incidencias de casos muy diferentes".

"Independiente que haya comunas con alta incidencia, aunque se produzca una caída, no me parece prudente retornar la normalidad", agregó el secretario de Estado.

Según Mañalich, hay múltiples criterios a considerar para determinar el retorno a las clases dado el contexto sanitario, el que no debe enfocarse sólo en que baje el número de contagios.

"Insistimos que este retorno a la normalidad es un criterio que tiene que ser flexible, selectivo y seguro de acuerdo a a la realidad epidemiológica en la que nos encontremos", recalcó.