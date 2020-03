España alcanza 13.716 casos y 558 fallecimientos

Agencia EFE

18.03.2020

España registra 13.716 casos de coronavirus con 558 fallecidos, según datos divulgados este martes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un incremento del 18 % diario de los nuevos positivos.



El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, indicó en rueda de prensa que hay 774 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 5.717 hospitalizados (un 42 % del total).



Simón explicó que el ritmo de nuevos casos de Codvid-19 es similar al de ayer (17,7 %), lo que apunta a una reducción respecto al fuerte incremento de la semana pasada, aunque insistió en mostrar prudencia.



También se refirió a los brotes que se están produciendo en residencias de ancianos, tanto en Madrid como en otras ciudades del país, e insistió en que en grupos vulnerables, más aún en los que están concentrados en un lugar, "la epidemia tiene un impacto muy importante".



De hecho, la Fiscalía de Madrid, a raíz de una denuncia del Defensor del Pueblo, investiga desde hoy el fallecimiento por coronavirus de 17 ancianos en una residencia de la capital.



Respecto a las pruebas rápidas para detectar la enfermedad, el portavoz de Sanidad afirmó que se empezarán a utilizar mañana o el viernes, y advirtió que con ello se puede incrementar el número de positivos, aunque insistió en que no esperan "una avalancha de casos graves".



El doctor Simón, que reconoció la saturación que existe en algunas UCI hospitalarias, afirmó que esta pandemia les pone en un nivel de tensión desconocido, por lo que para frenarla y atender a los pacientes están valorando "nuevas opciones que ni siquiera se nos había ocurrido".



Las Fuerzas Armadas siguen su despliegue progresivo, con la suma de unidades del Ejército del Aire, y un total de 2.600 efectivos realizan misiones de patrulla o desinfección en 48 ciudades.



Por otra parte, los portavoces de la Policía Nacional y la Guardia Civil insistieron en que no hay incidencias graves desde que se declaró el estado de alarma este fin de semana, aunque si detuvieron hasta este miércoles a 88 personas por incumplir normas establecidas, sobre todo no salir a la calle salvo casos de necesidad.



Además, la Guardia Civil requisó miles de mascarillas, gafas protectoras y guantes que ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias, que tras comprobar su idoneidad se encarga de su redistribución.



Respecto a los transportes, los trenes de cercanías continúan con su baja ocupación; en Madrid, por ejemplo, solo un 25 % , y también hay una reducción significativa en la ocupación de los autobuses, trenes y transporte aéreo.