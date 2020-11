"Establecimos un récord de casos y hospitalizaciones": EEUU entra en la tercera ola de la pandemia con 140.000 casos diarios

Agencia EFE

11.11.2020

Los contagios diarios del COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron este miércoles la cifra récord de 140.000, con aumentos en todos los estados, lo que llevó el total de víctimas a superar las 240.000 muertes y a los expertos a temer que el país haya entrado ya en una tercera ola de la pandemia.

Según las últimas cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins, hasta las 20 horas del jueves, los casos del nuevo coronavirus han alcanzado en EE.UU. los 10.384.543, y los fallecimientos por COVID-19 los 240.857.

En muchos estados, además, se ha registrado un peak en las hospitalizaciones, pese a que han aumentado las restricciones y los funcionarios de salud han incrementado sus advertencias para intentar contener la propagación del virus.

El aumento de casos también está llevando a los sistemas de atención médica de muchos estados a situaciones límite, lo que podría provocar más muertes a medida que los hospitales se queden sin capacidad para tratar nuevos pacientes.

El segundo país del mundo con mayor número de casos, después de Estados Unidos es la India, con 8.636.011, mientras que las víctimas ascienden a 127.571, menos que las 162.802 que tiene Brasil, el tercer país en cuanto a casos, con 5.699.005. El cuarto país en el número de víctimas es México, con 95.842, seguido por las 50.457 del Reino Unido y las 42.953 de Italia. Las 42.599 de Francia y las 40.105 de España.

En cuanto a contagios confirmados a Brasil le siguen Francia (1.914.722), Rusia (1.822.345), España (1.417.709), Argentina (1.273.356) y el Reino Unido (1.260.198), en el mapa de la Universidad Johns Hopkins.

La cifra de contagios en Estados Unidos viene incrementándose en los últimos días, al superar las de este miércoles en unas 4.000 las del día anterior, cuando se registró ya una marca histórica, según los datos recopilados por la institución anteriormente mencionada.

Según el Covit Tracking Project, Estados Unidos registra también un aumento sin precedentes de hospitalizaciones por el COVID-19 en todo el país, con más de 60 mil en el último día, más que en cualquier otro momento de la pandemia.

Con esto, ahora hay un 40% más de personas hospitalizadas con coronavirus que hace dos semanas, según esa organización, que recoge datos de todas las instituciones públicas. Esto hace prever que continúe el aumento en las muertes en las próximas semanas.

"Hoy establecimos nuevos récords de casos y hospitalizaciones de COVID-19 en un mismo día. También hubo el mayor número de muertos en meses", tuiteó Craig Spencer, director de Salud Global de la escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, en Washington.

"Today we set new record highs for #COVID19 cases AND hospitalizations. On the same day. Also had the highest death toll in months. I wrote an explainer for why these daily trends should temper any optimism. The next few months will be hard and painful."

En Estados Unidos el pico de fallecimientos por la pandemia se registró entre el 7 y el 22 de abril, con una media de algo más de 2.000 al día, pero el experto vaticinó que "los próximos meses serán duros y dolorosos".

Los expertos habían advertido durante mucho tiempo que en otoño e invierno podría registrarse un aumento de casos y muertes en el país, ya que el clima frío y lluvioso obliga a las personas a permanecer en lugares cerrados y se reduce la ventilación, lo que favorece la propagación del virus.

Otro factor que mencionan los expertos para este incremento es lo que llaman "fatiga pandémica", que lleva a las personas a bajar la guardia en lo que respecta a medidas de prevención de los contagios como mantener las distancias o el uso de máscaras protectoras.

Los mayores incrementos de casos se están produciendo en los estados del Medio Oeste, con Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Wyoming, Wisconsin y Nebraska con más de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

Según el Covit Tracking Project, en la última semana en dichos estados se han registrado aumentos de casos del 17% o más, mientras que en algo más de la mitad de los restantes ha habido incrementos porcentuales de dos dígitos. Y en 17 estados el número de hospitalizaciones ha registrado cifras récord, especialmente en el Medio Oeste del país.

Scott Gottlieb, quien fue titular de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) en el gobierno de Donald Trump hasta su destitución en abril de 2019, alertó hoy en Twitter del peligro que supone la tensión del sistema sanitario por el aumento de los ingresos hospitalarios por COVID-19.

"La velocidad del aumento de las hospitalizaciones por COVID es quizás la observación más siniestra de las tendencias recientes", tuiteó Gottlieb, quien asesora a los estados sobre la respuesta a la pandemia y anticipó "un período trágico de incremento de muertes".

"Covid hospitalizations are rising quickly. We need to start discussions about how we preserve health system capacity given the velocity of this growth in hospital and ICU admissions, and the fact that it will be harder to backstop hospitals given how distributed the epidemic is."