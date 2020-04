Evelyn Matthei: "No creo que sea momento de abrir el Costanera Center"

24horas tvn

24.04.2020

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró la mañana de este viernes en el matinal de TVN "Buenos días a todos", que no están las condiciones para que el mall Costanera Center abra sus puertas al público.

"No creo que sea momento de abrir el Costanera Center", precisó, agregando que la decisión de cuándo ocurre esto se irá evaluando semana a semana, sin embargo, enfatizó en que una medida de este tipo debe ser responsable para los trabajadores y para el público en general, ya que si se toma de manera improvisada o adelantada, puede significar que exista un nuevo brote de contagios en la comuna.

Por otro lado, precisó que "durante los últimos 10 días he estado revisando contratos. He tenido que sacar a 200 trabajadores. He tenido que recortar salarios a todo el mundo, empezando por mi misma. Vamos a tener que bajar a la mitad la recolección e basura, el barrido de calles y la mantención de áreas verdes y aún así no llegamos a fin de año".

Aseguró que la situación financiera de la municipalidad es crítica y que se viene arrastrando desde octubre pasado. Por lo mismo, indicó que el 30% de los negocios de la comuna van a quebrar.

Michelle Bachelet critica restricción de los gobiernos a la información

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su alarma por el aumento de las restricciones de diversos gobiernos a medios de comunicación independientes y por las "detenciones e intimidaciones de periodistas" durante la actual pandemia.



"Algunos Estados han usado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas", subrayó en un comunicado Bachelet, quien añadió que el libre flujo de información en la actual crisis sanitaria es vital para la lucha contra la COVID-19.

"Los medios libres son siempre esenciales, pero nunca habíamos dependido de ellos tanto como durante esta pandemia, cuando tanta gente está aislada y teme por su salud", aseguró la expresidenta chilena.



Bachelet subrayó que en la actual pandemia algunos líderes políticos han emitido declaraciones contra periodistas que han creado un ambiente hostil hacia estos profesionales, dificultando su labor.

Ataques a periodistas y medios

El comunicado de la alta comisionado citó un informe del Instituto Internacional de Prensa en el que se contabilizaron más de 130 ataques a los medios de comunicación desde el inicio de la pandemia, entre ellos 50 casos de censura y restricciones al acceso a la información.



Además, según ese informe, al menos 40 periodistas han sido detenidos o se han presentado cargos contra ellos en los cinco continentes por publicar artículos críticos con la gestión gubernamental de la pandemia, o simplemente por cuestionar la veracidad de las cifras oficiales de afectados por COVID-19.



En los casos más dramáticos, algunos periodistas han desaparecido y varios medios fueron cerrados por las autoridades.



"No es el momento de culpar al mensajero, y en lugar de amenazar a los periodistas, los Estados deben promover un sano debate en torno a la pandemia y sus consecuencias", concluyó Bachelet.