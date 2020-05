Experto advierte que "en 10 o 14 días la cantidad de pacientes críticos va a continuar creciendo"

24horas tvn

18.05.2020

El Jefe Técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vocero SOCHIMI, Eduardo Tobar, advirtió que en los próximos días la cantidad de pacientes críticos crecerá en el país de acuerdo a cómo va progresando el virus en el país.

Según indicó el experto a 24 AM, "en 10 o 14 días la cantidad de pacientes críticos va a continuar creciendo", pidiendo a la ciudadanía a respetar las medidas dispuestas para evitar el colapso de los sistemas de atención.

"La situación que muestran los datos es de 17 días de un alza creciente de los pacientes en ventilación mecánica", reveló el médico, y puntualizó que es importante tener claro que el aumento de camas críticas no sólo tiene que ver con el número de ventiladores mecánicos "echar a andar estas camas no sólo depende de las máquinas, sino que de un equipo médico compuesto por médicos, enfermaras kinesiólogos, etc".

Asimismo, remarcó que "es fundamental que la comunidad entienda que por mucho que hagamos todos los esfuerzos esto tiene un límite".

Finalmente, sostuvo que la región Metropolitana sigue siendo la zona de mayor riesgo respecto al avance de la enfermedad.