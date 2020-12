Experto llama a vacunarse: "Es un fracaso haberla creado en tiempo récord y que nadie quiera usarla"

24horas tvn

15.12.2020

Desconfianza existe respecto de la rapidez con la que el mundo científico logró crear vacunas con más de un 90% de eficacia para combatir el coronavirus. Así, según sondeos, el 15% de los chilenos no quiere inocularse, lo que sería perjudicial para el control de la enfermedad y un posible retorno a la normalidad.

Gabriel León, bioquímico y académico del Centro para la Comunicación de la Ciencia UNAB, sostuvo que "haber desarrollado en tiempo récord una vacuna que nadie quiere usar es un fracaso".

El académico explicó en 24 AM que el proceso de la creación de una dosis era muy desconocido por la población, por ello, ahora que se está pendiente de aquello, resulta "extraño que todo sea tan rápido y que ya haya una inmunización para el virus".

Por otro lado, León invitó a las personas a confiar y "considerar que el salto tecnológico que tenemos el día de hoy permite acelerar una serie de procesos que hacen que sacar una vacuna hoy sea muy distinto a lo que era medio siglo atrás".

Agregó que el dinero invertido en la creación del tratamiento fue inéditamente alto. "Cuesta encontrar dinero (para el desarrollo científico). Estados Unidos puso un montón de dólares arriba de la mesa para acelerar el proceso", sostuvo.

Asimismo, otro factor clave en la rapidez del proceso es que existen muchos científicos, alrededor de todo el mundo, abocados a lo mismo.

EFECTOS SECUNDARIOS

Respecto del temor que existe por los efectos secundarios, Leon enfatizó que "si uno considera los efectos secundarios adversos que se han observado hasta ahora, y piensa que 1 de cada 5 casos de COVID es grave y requiere hospitalización, versus los efectos secundarios, es nada".

Y parte de estos efectos secundarios son dolor, hinchazón, enrojecimiento, dolor de cabeza.

"Si alguien decide no vacunarse, es muy probable que le pase algo malo, a que si eventualmente decide hacerlo (...) Hay que evaluar el riesgo de manera correcta, qué me puede suceder si me vacuno y si no lo hago", manifestó.

Por último, llamó a la ciudadanía a entender que la creación de una dosis efectiva no hace que los riesgos de contagios bajen. "Es importante que la percepción de riesgo no cambie (...) la vacuna va a tardar varios meses en llegar a Chile", sentenció.