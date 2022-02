Exsubsecretaria Paula Daza anuncia que dio positivo a COVID-19

La otrora autoridad del Ministerio de Salud ofreció detalles sobre su estado de salud a través de su cuenta de Twitter. "Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora", expresó.

21.02.2022

La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo por COVID-19.

"Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen", contó la otrora autoridad del Ministerio de Salud, a poco menos de tres meses de su salida de la cartera.

Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora. 💪🏻💪🏻 — Paula Daza (@pdazan) February 21, 2022

De todas maneras, Daza aseguró que "por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora".



Según la propia cartera sanitaria, el proceso de vacunación avanza alcanzando un total de 48.002.880 dosis administradas. De esta cifra, 14.408.473 (94,79%) corresponden a una dosis única, 14.151.974 (93,1%) a esquema completo, 12.832.061 a la dosis de refuerzo, y 862.251 a la cuarta dosis.

Recordar que la presente semana, podrán obtener esta cuarta dosis aquellas personas inmunocomprometidas, y funcionarios de la salud (sistema público y privado), que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 24 de octubre del 2021.

También lo podrán hacer las personas de 55 o más años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 29 de agosto del 2021.