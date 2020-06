Se enteraron tres días después: Familia acusa retraso en aviso de muerte de familiar

24Horas.cl Tvn

27.06.2020

Una dramática situación está viviendo una familia tras acusar un retraso de tres días en la entrega de información por la muerte de una familiar debido al COVID-19. Berta Campos falleció el miércoles por la noche y su familia se enteró de la situación el sábado por la tarde.

Uno de sus hijos, Hugo, le comentó a 24 Horas que "un conocido me avisó que mi mamá estaba fallecida", y fue por eso que decidió ir al Hospital Barros Luco. Allí conversó con el médico de turno que "no me da una respuesta lógica, me decía 'tu mamá está en la cama', y no estaba".

Un par de horas después de la visita de Hugo al hospital, recibió un llamado en el que un médico le confirmó el fallecimiento de su madre.

Desde el hospital señalan que "la información respecto del estado de salud de la paciente fue entregada a la familia diariamente hasta el 17 de junio habiéndose cumplido todas las atenciones correspondientes, sin embargo, los días 18 y 19 y tras el lamentable fallecimiento, los equipos de turno habrían intentado infructuosamente de comunicarse con los familiares".

Hugo comenta que no entiende la situación porque los doctores se comunicaban con él o su esposa todos los días, pero agregó que entre el miércoles y el sábado no recibió ninguna llamada del hospital.

De hecho, el viernes 19 de junio habló vía whatsapp con una doctora para enviarle un video a su madre.

El hospital agregó que "se determinó una auditoria clínica interna al servicio médico quirúrgico para establecer las razones por las cuales no se logró generar la comunicación respectiva" y además indicaron un "reforzamiento de los canales informativos a través de la subdirección de gestión de usuarios".

La familia no descarta iniciar acciones legales por lo ocurrido.