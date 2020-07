Farkas pide aprobar el retiro de 10% de fondos de AFP: "Ese dinero es de los trabajadores"

24Horas.cl Tvn

06.07.2020

Leonardo Farkas usó sus redes sociales para manifestar su apoyo a la idea de que las personas puedan retirar parte de sus fondos de pensiones desde las AFP.

A través de su cuenta en Twitter, el empresario señaló que la mejor protección para los más afectados en permitir que puedan sacar el 10% de sus dineros, ya que estos son de propiedad de cada persona.

El 74,7% de los chilenos aprueba retirar hasta el 10% de fondos de AFP para enfrentar la pandemia según Pulso Ciudadano Leer más

"No más deudas: La mejor protección a la Clase Media es entregarle al que quiera el 10% de su dinero que controlan las AFP", dijo.

Asimismo, Farkas señaló que esta alternativa debe venir acompañada de una devolución sin impuestos para que los ciudadanos reciban la mayor cantidad de montos disponibles.

"Como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas", sentenció.

Recordar que este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, en la que se consultó por el proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta un 10% de los fondos de las AFP, presentado por un grupo de senadores, en medio de esta crisis sanitaria.

En ese sentido, del universo total de encuestados, un 83% se mostró a favor de la iniciativa legislativa. Además, el 65% cree que de aprobarse este proyecto se debiese otorgar la posibilidad de que todos los cotizantes, sin excepción puedan acceder a estos fondos, y no solo quienes han visto sus ingresos disminuidos a causa de la pandemia del coronavirus.

No más deudas: La mejor protección a la Clase Media #ProteccionClaseMedia es entregarle al que quiera el 10% de SU dinero que controlan las AFP. LIBRE DE IMPUESTOS.

Como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/e80VHExkSR