¿Fiesta al interior de comisaría de Carabineros?: Chequeamos la veracidad de informaciones publicadas en redes sociales

24.03.2020

Ante las múltiples informaciones que se han viralizado en nuestro país sobre la pandemia de coronavirus, un equipo liderado por la periodista Paulina de Allende-Salazar chequeó algunas de ellas.

¿Colapso en el Hospital Sótero del Río?

Una de las noticias que se ha difundido ampliamente mediante un video afirma que en el Hospital Sótero del Río está abarrotado y con usuarios esperando en el suelo. Ante ello, el director del centro médico, Gonzalo Menchaca, expresó que "ese video que ha circulado, faltando a todas las normas y leyes de respeto a la privacidad de los pacientes, es un video antiguo en alguno de los establecimientos de salud. No tiene nada que ver con la situación actual, es totalmente falso".

"En este momento, tenemos camas disponibles para atender a los pacientes que requieran. La población tiene que saber que tiene un hospital comprometido en atenderlos bien para tratar de salvarlos, tanto si tienen coronavirus como si tienen otra de las miles de enfermedades", añadió el médico.

Además, el equipo periodístico consultó a otros médicos y funcionarios sindicales, quienes afirmaron que esa situación no está ocurriendo. Lo que sí hay son denuncias de trabajadores de la Posta del recinto por carencias de insumos, problemas de medicamentos para los pacientes, que no hay alcohol gel para usuarios, etc.

¿Fiesta al interior de comisaría de Carabineros en Renca?

Otra de las informaciones que se ha viralizado tiene que ver con una fiesta que se habría desarrollado al interior de la 7° Comisaría de Carabineros en la comuna de Renca el pasado fin de semana. Un video denuncia la situación en medio de la pandemia de coronavirus.

El mayor Héctor Carrasco indicó que "se está haciendo una investigación administrativa, porque fueron publicadas en redes sociales. Se tomó conocimiento por parte del mando de la unidad y la prefectura el día de hoy".

Respecto si tienen información sobre si se efectuaron los ruidos molestos que denuncia el video, el uniformado expresó que "sí, pero se están investigando".

¿El ibuprofeno es dañino en los contagiados con COVID-19?

En cuanto a la afirmación del ministro de Salud de Francia, Oliver Véran, en la que sostuvo que utilizar ibuprofeno puede complicar a quienes se han contagiado de coronavirus.

El médico Enrique Paris, de la facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, expresó que "no, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia para el Medicamento de Europa han declarado que, por el momento, el ibuprofeno es seguro y han desmentido a la declaración del ministro de Salud de Francia".

Confusiones en primer caso de fallecimiento por coronavirus

Sobre el primer fallecimiento confirmado en Chile producto de coronavirus, hubo confusión en redes sociales por algunas informaciones que se difundieron sobre el caso.

En primera instancia, el Ministerio de Salud indicó que la mujer de 82 años que falleció por COVID-19 se había reunido con más de 20 personas el 8 de marzo en su vivienda. La familia explicó sobre aquello que fue un almuerzo familiar de siete personas, y al inicio de marzo.

Además, el ministerio señaló que la víctima habría ido a un consultorio de Renca a realizarse el examen. La familia aseguró que tomó todas las precauciones y que el examen se le realizó a la contagiada en su propia casa. Por lo tanto, no habrían propagado el virus de aquella manera.