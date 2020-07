Filas y aglomeraciones en todo el país en el inicio del proceso para solicitar el retiro del 10% de las AFP

24horas tvn

30.07.2020

A las 9 de la mañana de este jueves se inició el proceso de solicitud para el retiro del 10% de los fondos ahorrados en las cuentas personales de la AFP.

Aunque el trámite se realiza de manera online a través del sitio web de cada aseguradora, han sido cientos de chilenos los que, desde muy temprano, llegaron a sucursales de todo el país.

Algunos aseguraron que intentaron completar el formulario vía web pero no lo lograron, mientras que otros precisaron que no "confían" en internet, por lo que prefieren ir físicamente, mientras que otros simplemente no saben cómo hacerlo y acuden por ayuda.

Así, en Concepción ya se registran filas de más de 90 personas en sucursales del centro.

En el extremo sur del país, específicamente en Punta Arenas, y sin importar las bajas temperaturas, decena de personas esperaron pacientes a que las sucursales abrieran sus puertas.

En tanto, en el centro de la región Metropolitana el escenario es el mismo.

Cada ahorrante tendrá un plazo máximo de 365 días para solicitar el retiro del dinero, el que podrá pedirse de forma online en www.mi10afp.cl , por lo que no será necesario acudir a las sucursales de las aseguradoras a realizar el trámite.

Cabe recordar que la persona sólo podrá retirar hasta 150 UF ($4,3 millones) y un mínimo de 35 UF ($1 millón). Al respecto, si un ciudadano saca menos de 35 UF obtendrá el dinero en una sola cuota, mientras que si la cifra supera las 35 UF, el pago se hará en dos cuotas.

En ese mismo sentido, respecto de los plazos, cada AFP tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer el depósito del dinero desde que fue ingresada la solicitud y, en caso de existir un segundo pago, éste se depositará 30 días hábiles después de la cuota inicial.

Así, si una persona solicita el dinero este 30 de julio, recibirá el primer pago a más tardar el 13 de julio y la segunda parte de él, el próximo será el 25 de septiembre como tope máximo.

Revisa un cálculo aproximado de cuándo serían los pagos si se hacen las peticiones en otras fechas:

Si la persona solicita el dinero el 7 de agosto, la AFP tiene como plazo el 21 del mismo mes para entregar el primer monto. Si la primera entrega efectivamente fue hecha el 21 de agosto, la segunda parte será depositada a más tardar el 5 de octubre

la segunda parte será depositada a más tardar el 5 de octubre Si una persona decide esperar y hace la solicitud el 7 de septiembre, recibirá su primer depósito como máximo el 22 del mismo mes, quedando para el 4 de noviembre como fecha límite la segunda transferencia

EL PROCESO PASO A PASO

El primer paso para gestionar el retiro de los fondos es que el afiliado realice la solicitud de retiro en la web AFP, sin necesidad de clave de acceso.

Para realizar la solicitud, se debe ingresar el rut y número de serie del carnet de identidad .

. En este formulario, el afiliado deberá ingresar sus datos personales, el monto que desea retirar y la forma de pago (transacción electrónica, vale vista, pago presencial)

Dos días hábiles después de realizar esta solicitud, los afiliados recibirán una respuesta de aprobación o rechazo por parte de su administradora. La solicitud podría no ser aprobada si los datos de serie del carnet de identidad o de los datos de la cuenta bancaria no son correctos.

Las administradoras tienen 10 días hábiles para el pago de la primera cuota con el 50% del total solicitado, desde que se ingresa la solicitud. Adicionalmente, una vez ingresada la solicitud, las administradoras dispondrán de información sobre el estado de avance de la solicitud de cada afiliado.

Adicionalmente, una vez ingresada la solicitud, las administradoras dispondrán de información sobre el estado de avance de la solicitud de cada afiliado. En una segunda cuota se entregará el 50% restante, en un máximo de 30 días hábiles desde el primer pago. Cada pago tendrá un límite de 75 UF (aprox 2.167.500).

Aquellos retiros que sean menores de 35 UF y que signifique el total de los ahorros de los afiliados, se les entregará en una sola cuota.

Los fondos no constituyen renta o remuneración por lo que no estarán afectos a impuestos, comisiones o descuentos (ni de las administradoras ni de los bancos). La única excepción es el pago de deudas por pensión alimenticia y compensación por divorcio.

El pago se hará vía transferencia a una cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) o el depósito en una cuenta bancaria o cuenta de provisión de fondos en cajas de compensación, debiendo para estos efectos informar el afiliado N° de cuenta, tipo de cuenta y nombre de la entidad. El afiliado también podrá optar por el pago mediante un vale vista nominativo para ser cobrado en una entidad financiera.

Es importante que afiliados chilenos o extranjeros cuenten con su cédula de identidad o en caso de no tener rut, podrán usar el número identificatorio para cotizar y la clave de acceso a la AFP.

En caso de que el solicitante del retiro tenga deudas originadas por obligaciones alimentarias o compensación económica en juicio de divorcio, la AFP destinará los fondos al beneficiario indicado por el tribunal de justicia.