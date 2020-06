Fiscalía deja sin medidas cautelares a formalizados por viajes ilegales en helicóptero

La audiencia de formalización fue fijada para el 30 de junio. Desde el Ministerio Público explicaron que "acá se trata de una conducta única y normalmente los tribunales no otorgan cautelares cuando se trata de una conducta única”.

Agencia Aton

15.06.2020

Cinco personas fueron formalizadas este lunes por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por delito sanitario, tras utilizar sus helicópteros para viajar desde la Región Metropolitana a la de Valparaíso incumpliendo la cuarentena durante la Semana Santa.

La fecha de la audiencia se fijó para el 30 de junio, pero la Fiscalía Oriente descartó pedir medidas cautelares para los imputados.

Dos de los imputados son Cristoph Kaufmann Bunger -conocido empresario del rubro automotriz- y Mica Lynn Kaufmann, quienes el 3 de abril salieron de su casa en Vitacura con permiso para comprar un medicamento, pero luego se dirigieron al aeródromo de Tobalaba para tomar un helicóptero que él condujo hasta Zapallar, para alojar en su segunda vivienda.

: Multan con $15 millones a empresario que viajó en helicóptero hacia Cachagua durante cuarentena Leer más

Los otros tres imputados son Cristian Cofré, su esposa, Katherine Bielefelfdt, y Christian Parra, quienes el 6 de abril también viajaron en helicóptero rumbo al balneario de Cachagua, ubicado en Zapallar, violando la cuarentena que regía en Vitacura -donde estaba su domicilio- durante esa semana.

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, explicó las razones que tuvo para no pedir cautelares: “La verdad es que no lo hicimos porque, en primer lugar, lo que se da es un arresto domiciliario nocturno, que es una medida de menor intensidad, y normalmente se hace con personas que son reiterativas en el hecho. Acá se trata de una conducta única y normalmente los tribunales no otorgan cautelares cuando se trata de una conducta única”.

Guerra añadió que “además, la infracción que cometieron, que fue volar pese a la prohibición, está suficientemente cautelada debido a que la Dirección de Aeronáutica Civil (Dgac) inició la indagación administrativa correspondiente y las personas que son pilotos se encuentran con su licencia suspendida por tres meses”.