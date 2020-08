Fiscalizadores del SII y Bono Clase Media: es "imposible" saber quiénes mintieron

24horas tvn

05.08.2020

La Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos calificó de "imposible" que el organismo pueda determinar quiénes mintieron en el formulario para acceder al Bono Clase Media.

Según dijo a Cooperativa el presidente de la organización, Juan Apablaza, "la tarea que se le dio al SII de comprobar si realmente lo que declararon las personas en julio es verdad o no, es imposible, porque no tenemos esa información y no la vamos a tener; no tiene ningún sentido pedirla".

Agregó, además, que "si bien el SII tiene la información del 2019, del promedio de las rentas, lo que no tiene y no va a tener jamás es la información del mes de julio, con la que los propios ciudadanos postularon, porque esa información no está disponible en el SII. Lo que hacen las empresas para los trabajadores con contrato es que declaran cuánto este ganó al año; por tanto, es imposible saberlo, salvo que se les pida a los empresarios que lo hagan”.

Por último, respecto de la supuesta devolución que los usuarios deberían realizar, Apablaza aseguró que es de una logística casi imposible “para cualquier organismo público, aun si juntáramos a todo el Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería”.

El gremialista también precisó que desde "nuestro punto de vista no sacan nada con amenazar a esas personas porque nadie se va a ir a la cárcel por tres años; no se fue a la cárcel gente por las platas políticas y se va a ir alguien por 500 mil pesos; tampoco habrá multas y reajustas porque no tenemos a quién".

Recordar que uno de los pasos para realizar el trámite es que los solicitantes completen un formulario con la renta recibida durante julio del presente año. Muchos, sin entender, no completaron dicho campo, por lo que el sistema le asignó la totalidad del bono: $500.000.

Sin embargo, según explicaron desde el organismo, lo anterior descrito implica un error, por lo que en los casos que corresponda, se deberá devolver el dinero.