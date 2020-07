Fiscalizan fábrica de carteras que operaba con permisos "para ir al banco"

Agencia Aton

Gracias a una denuncia, personal de la Policía de Investigaciones y de la seremi de Salud metropolitana llegó hasta la fábrica de carteras Lilás, en la comuna de Santiago, la cual permanecía en funcionamiento pese a no ser considerada una actividad esencial.

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, aseguró que en el lugar encontraron personas trabajando con permisos que no correspondían a la labor que realizaban.

"Efectivamente, hay personas que están trabajando con permisos que no son para este rubro, con permisos para ir a un entidad bancaria, con permisos para ir a un supermercado. Claramente no tienen los permisos adecuados para la labor que están efectuando en este lugar", aseguró Guevara.

También se encontraron personas extranjeras, algunas de las cuales habrían estado viviendo en el lugar. "Hay algunos que señalan que están viviendo aquí. Ahora bien, los extranjeros que viven en Chile tienen que informar al Ministerio del Interior sus cambios de domicilio, cosa que tampoco ha ocurrido. Hay una serie de irregularidades que se van a investigar", agregó el intendente, quien aseguró que la seremi de Salud abrirá un sumario sanitario.

"Aquí no se cumple con la norma sanitaria, ni de baños ni de servicios higiénicos, ni de comedor ni distanciamiento social. No existen las medidas de protección personal que la autoridad sanitaria ha señalado como obligatorias en cualquier lugar de este tipo de producción de elementos, en este caso de carteras", señaló Guevara.



"Ellos señalan que vendían por delivery, pero la venta por delivery tiene un protocolo sanitario. Los elementos deben ir sellados, sanitizados, y nada de eso se cumple en este lugar. Entonces, tenemos personas trabajando que no tienen autorización para hacerlo y, en segundo lugar, un delivery que no cumple con las normas sanitarias, y por eso el sumario se va a iniciar hoy mismo para poder establecer las responsabilidades", concluyó el intendente.