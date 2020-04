Fueron trasladados a hoteles sanitarios: 13 nuevos pasajeros que iban a viajar a Rapa Nui dieron positivo de COVID-19

24Horas.cl Tvn

25.04.2020

Carabineros informó que otras 13 personas que tenían como objetivo viajar a Rapa Nui durante la jornada de este viernes, dieron positivo por coronavirus COVID-19 en exámenes hechos en el aeropuerto de Santiago.

Según informó el teniente Cristián Constanzo, oficial de Ronda Occidente, se trata de ciudadanos isleños que iban a abordar un vuelo Latam que los llevaría de vuelta al territorio insular, pero debieron ser llevados en ambulancia para cumplir cuarentena.

Constanzo indicó que el vuelo inicial despegaría este viernes a las 06:30 horas, pero tras la realización de tests rápidos que obligó el impedimento de un grupo de cuatro personas de abordar, se dio la alerta en el terminal aéreo.

Fue así como se realizaron test a personas que tuvieron contacto con ellos, detectándose de esta forma los 13 nuevos casos.

Al respecto, el oficial sostuvo que los 13 aludidos estuvieron aislados del resto de los pasajeros y de trabajadores de la zona, hasta que se les hicieron análisis y el posterior traslado a hoteles sanitarios.

Asimismo, reiteró que las coordinaciones son "permanentes" con el Ministerio de Salud para apoyar en los cordones sanitarios dispuestos en el aeropuerto.

Complementó que los controles son realizados tanto para personas que toman vuelos desde Pudahuel como para quienes aterricen en el mismo.

Hay que recordar que durante la jornada de este viernes, el ministro Mañalich aseveró que los únicos test que diagnostican si es que las personas tienen coronavirus son los de PCR, teniendo en cuenta que en los casos de quienes iban a viajar a Rapa Nui se les aplicó un test rápido.

ALCALDE DE RAPA NUI DEFIENDE CONTROLES

Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui, se refirió en 24Tarde a la polémica que se generó en el aeropuerto cuando cerca de una veintena de isleños se preparaban para abordar uno de los dos aviones dispuestos para que residentes regresaran a la Isla, sin embargo, al realizarse un test rápido, dieron positivo, teniendo que quedarse en Santiago.

Edmunds, explicó que todo se debió al plan de retorno seguro de residentes a la isla.

"Esta es una planificación que estábamos trabajando hace más de un mes con la seremi de salud, las autoridades sanitarias, con el COE con todo el mundo para seguir las reglas como corresponden dentro de lo establecido por nuestra Constitución", explicó Edmunds.

"En este contexto, estaba contemplado hacer un test voluntario a todos los pasajeros que se subiesen a estos dos aviones, para tener la certeza y seguridad, de que las personas que vienen, no estuvieran con síntomas, a pesar que sabemos que un 75% puede ser asintomáticos, estamos apostando a la seguridad absoluta".

Además, el edil explicó que todo fue coordinado con el COE Regional e informado por un oficio que él mismo envió, "todo que lo que hicimos fue bajo las reglas y la prudencia que las autoridades nos convocan".

SOBRE LOS DICHOS DE MAÑALICH SOBRE LOS TEST

Con respecto a los dichos del Ministro de Salud, Jaime Mañalich sobre qué tipos de test eran los que se habían utilizado, el alcalde Edmunds sostuvo que "acá el ministro está desinformado, y también no se ha querido informar (...)"

Agregó que "partiendo por ahí, le digo que él está equivocado. Estos test se adquirieron a Corea del Sur. Al igual que estos test que él adquirió para el país, son los mismos test, porque nosotros nos tomamos la molestia e hicimos la pega como se debía hacer y sometimos estos test al ISP, que validaron estos test".

Edmunds indicó que son cerca de 7 mil test que compraron en Corea del Sur a una empresa, "la misma que en Chile se está adquiriendo o adquirió en algún momento".

Consultado sobre si las medidas necesarias indicadas por el propio Ministro Mañalich, quien explicó que las personas ya habían cumplido su cuarentena en territorio continental, y que además al llegar a la Isla deberían estar otros 14 días en cuarentena, el alcalde sostuvo que esto no le bastaba, porque esas personas podrían seguir contaminando, "imagínate 5 horas encerrados en un avión, 300 personas, el riesgo es enorme".

Explicó que "lo que nosotros quisimos es salirnos de ese riesgo, acá el ministro no es dueño de la verdad, por mucho que él dice o está diciendo, acá no somos todos imbéciles, acá somos gente que estudiamos, pero también nos hacemos asesorar. Yo me he asesorado a través del colegio médico (...) Nosotros seguimos las reglas científicas".

Finalmente advirtió que "La aduana sanitaria que él instaló en el aeropuerto es débil (...) te hace rellenar un formulario a través de la web, Yo puedo mentir en ese formulario, llego al aeropuerto y me toman la temperatura, yo puedo pasar con temperatura normal, pero puedo estar asintomáticos o estar contagiando en el avión".