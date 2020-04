Gendarmería expresa preocupación por los 70 casos de COVID-19 entre sus filas

24Horas.cl Tvn

14.04.2020

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP) emitió un comunicado en donde expresa su preocupación por el número de contagiados con COVID-19 en sus filas, los cuales hoy suman 70 funcionarios.

Esta cifra ubica a la institución con una tasa de incidencia que cuadruplica a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Según el detalle, Gendarmería cuenta con un total de 15.500 efectivos. En el caso de las FF.AA. son 58 casos positivos dentro de un universo de 67.000 uniformados, mientras que en Carabineros hay 67 contagiados de un total de 55.000 policías.

En perspectiva, Gendarmería indica que "si hoy se hace el cálculo de contagiados dentro de las cárceles, 1 de cada 220 funcionarios de Gendarmería tiene coronavirus, mientras que la proporción para los internos es de 1 cada 5.000 (26 casos en un universo de 142 mil personas albergadas en recintos en todo el sistema penitenciario)".

SE SUMA INQUIETUD POR DICTAMEN DE CONTRALORÍA

Dentro de esta realidad, la institución destaca como el caso más grave el de un Teniente Primero, de dotación del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien se encuentra con riesgo vital internado en la UCI del Hospital de Carabineros. Actualmente está en coma inducido, conectado a ventilación mecánica y con diálisis.

"Nos preocupa sobremanera el nivel de exposición y contagio de nuestro personal, especialmente porque aún no existe una definición clara si contagiarse con coronavirus será considerado o no una enfermedad profesional y, por tanto, si operan todas las coberturas de salud. Especialmente, la duda radica qué pasa si uno de los nuestros funcionarios fallece o queda con secuelas graves a causa de esta enfermedad: ¿su familia quedará cubierta o no?", indicó el Presidente de ANOP, Teniente Coronel Alberto Figueroa Quezada junto al Secretario Nacional Teniente Coronel, Andrés Muñoz Verdugo.

Por último, el directorio agregó que "esta sensación de incertidumbre sobre su futuro" se acrecienta luego del dictamen de Contraloría que "modificó el criterio de la ley que los homologaba en igualdad de condiciones al personal de Carabineros y la PDI, con el fin de entregar una protección adecuada según la naturaleza de sus funciones y exposición al riesgo".