Gobierno advierte sobre otra "pandemia": abandono de mascotas por temor a contagio

Agencia Aton

03.05.2020

Distintas organizaciones de protección animal han dado cuenta de su preocupación por un significativo aumento de perros y gatos abandonados, como consecuencia de la emergencia sanitaria que experimenta nuestro país debido a la propagación del Covid-19.



Debido a esto, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la situación del coronavirus y las mascotas, el Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) lanzó una campaña para prevenir el abandono y fomentar su cuidado y protección.



Se trata de la iniciativa "Cuidemos Nuestras Mascotas", que también busca reimpulsar la adopción y continuar trabajando de manera conjunta con las organizaciones de protección de mascotas para promover la tenencia responsable.



Para el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, este efecto de la pandemia es “muy lamentable, hemos recibido alertas de que, durante las últimas semanas, muchos dueños están abandonando a sus mascotas dejándolas en la calle".



"Queremos invitar a cuidarlas, a protegerlas, y ojalá, a quienes no tienen, a adoptar una. Nuestras mascotas son un integrante más en las familias y no podemos dejarlas de lado”, indicó.



En ese sentido, Carolina Guerrero, coordinadora nacional del Programa Mascota Protegida, enfatizó que “cuando más sufren los animales es, precisamente, en las situaciones de emergencias y catástrofes; especialmente los animales en situación de calle".



"Por eso, el llamado es a abrir nuestros corazones, acercarse a las organizaciones de rescate, y adoptar una mascota y por supuesto a no abandonar, ellos dependen 100 por ciento de nosotros”, indicó.



Asimismo, Guerrero destaca que diversas organizaciones internacionales como la World Small Animal Veterinary Asociation (WSAVA) han reiterado que la evidencia científica recopilada hasta el momento no recoge nociones de que animales de compañía como perros y gatos puedan ser portadores o contagiar el Covid-19.