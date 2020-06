"No estaban en nuestra base de datos porque o no habían sido notificados o no habían cambiado su estado de sospechoso a confirmados", explicó el jefe de epidemiología del Minsal, Rafael Araos.

Gobierno agregará 31 mil casos de coronavirus que no habían sido contabilizados

24horas tvn

16.06.2020

El Ministerio de Salud anunció este martes una corrección en el número de casos de pacientes con coronavirus en el país, proceso que es parte de un nuevo ajuste, indicando que desde este miércoles se sumarán 31.412 casos que no habían sido notificados previamente.

Según lo explicado en el balance por el doctor Rafael Araos, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, "para poder contar con información completa de la pandemia, usamos una plataforma que se llama Epivigila, que se alimenta de las notificaciones que realizan las médicas y médicos en Chile. Debe ser actualizada una vez que se emite el informe del laboratorio del examen correspondiente, es decir, tiene dos etapas claves, la notificación y actualización del examen".

Jefe de Epidemiología Minsal @rafaaraos:



"El grupo de personas no notificadas, constituyen casos con COVID-19 es de 31.412 durante todo el periodo pandémico y serán incorporados mañana y en el próximo informe epidemiológico". pic.twitter.com/WsRfAUeUgx — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 16, 2020

Bajo esa lógica, y debido al estrés al que está sometido el sistema de salud, "estas acciones han tenido una demora (...) Hemos detectado que existe un número de personas importante que no han sido notificadas o que su estado no está actualizado en Epivigila. Este número de personas no notificadas, sospechosas, o pendientes, tienen una PCR positiva".

Así, Araos explicó que ese número de personas que hasta ahora no había notificada, y por ende no contabilizada, asciende a 31.412, dando un total en el país que superaría los 200 mil casos.

Son "casos de la región Metropolitana y que se distribuyen a lo largo de toda la pandemia. El detalle del lugar y el tiempo, van a aparecer en el informe epidemiológico (...) Este ajuste es algo habitual", agregó Araos.

: Científicos advierten que una mutación del coronavirus lo habría vuelto más infeccioso Leer más

Por otro lado, aseguró que este miércoles se incluirá esta cifra en el total de casos por lo que habrá un salto en la cifra, indicando que no se trata de casos nuevos, sino que son pacientes con COVID-19 a lo largo de toda la pandemia.

"No estaban en una cuesta base de datos porque o no habían sido notificados o no habían cambiado su estado de sospechoso a confirmados", sentenció.

Chile llega a 3.383 muertes por coronavirus tras nuevo balance

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, indicando que en las últimas 24 horas se registraron 5.013 nuevos contagios y el Registro Civil reportó 21 fallecimientos.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con el nuevo número las víctimas fatales producto de la emergencia llegó a 3.383.

"El más porfiado": sujeto fue detenido 16 veces por violar medidas sanitarias desde inicio de la pandemia Leer más

Daza señaló que en el país se realizaron 14.575 exámenes, llegando a un total de 873.533 efectuados desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, cifró en 12.043 las habitaciones disponibles de 131 residencias sanitarias, las cuales pueden ser utilizadas por la ciudadanía.

"Hemos seguido fortaleciendo la red de laboratorios. En la última semana se han incorporado 6 laboratorios y se está agilizando la certificación de 12 laboratorios adicionales", añadió Daza.

El ministro Enrique Paris hizo un llamado para que "las personas se queden en sus casas. El esfuerzo principal es el personal de cuidarse, de evitar circular si no es necesario".