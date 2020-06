Gobierno aumenta cuarentenas: 63 comunas de Chile estarán bajo confinamiento

24Horas.cl Tvn

24.06.2020

El Gobierno decretó cuarentena para cinco nuevas comunas en todo el país debido al crecimiento de los contagios de coronavirus COVID-19 reportados en las últimas horas.

Según informó el ministro de Salud, Enrique Paris, las nuevas zonas que estarán bajo confinamiento son El Monte, Talagante, Calera de Tango, Graneros y Quillota, llegando a 63 en todo Chile.

AHORA AHORA: Muertos en Chile por coronavirus llegan a 4.731 tras nuevo balance Leer más

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, agregó que debido ante la cercanía con un nuevo fin de semana, se establecerán cordones sanitarios en los accesos de la región Metropolitana, Valparaíso y el Gran Concepción.

"Con el fin de disminuir la movilidad, se incorporarán controles de acceso y salida entre Quillota y Viña del Mar, como también en Rancagua-Machalí-Graneros", agregó Martorell.

Revisa el listado de zonas en confinamiento:

Santiago Conchalí Huechuraba Independencia Quilicura Recoleta Renca Las Condes Lo Barnechea Providencia Vitacura La Reina Macul Ñuñoa Peñalolén La Florida La Granja El Bosque La Cisterna La Pintana San Ramón Lo Espejo Pedro Aguirre Cerda San Joaquín San Miguel Cerrillos Estación Central Maipú Cerro Navia Lo Prado Pudahuel Quinta Normal San Bernardo Buin Puente Alto Lampa Colina Padre Hurtado Iquique Alto Hospicio Calama San Antonio Pozo Almonte (zona urbana) Melipilla (zona urbana) Curacaví (zona urbana) San José de Maipo (zona urbana) Til Til (zona urbana) Valparaíso Viña del Mar Peñaflor San Felipe Machalí Rancagua Los Andes Curicó (zona urbana) Antofagasta Tocopilla Mejillones El Monte Talagante Calera de Tango Graneros Quillota

Muertos en Chile por coronavirus llegan a 4.731 tras nuevo balance

El ministerio de Salud entregó un nuevo reporte del avance de la pandemia del coronavirus en el país. Según el organismo, durante las últimas 24 horas, se registraron 226 fallecidos en el Registro Civil, por lo que la cifra total aumentó a 4.731.

Por otro lado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que hubo 3.649 nuevos contagios, de los cuales 3.020 son sintomáticos. Así, la cifra total de contagiados a lo largo del país aumentó a 254.416.

Susbec @arturozunigaj | Balance diario #COVID_19



🔸 3.649 casos nuevos

🔸 254.416 casos totales

🔸 3.020 casos con síntomas

🔸 264 casos asintomáticos

🔸 365 no notificados

🔸 226 fallecidos (4.731 en total) pic.twitter.com/H4je1VU3jt — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 24, 2020

Debido a los altos niveles de contagio que aún se presentan en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a la ciudadanía a respetar la cuarentena y quedarse en casa. "Todavía no logramos disminuir la movilidad de forma eficiente. Por lo tanto, les pido que por favor contribuyan a disminuir la diseminación del virus. En quedarse en casa, insisto en lavarse las manos, en cuidarse, en respetar al prójimo".

Asimismo, Zúñiga precisó que en la “Red Integrada COVID-19” tiene un total de 2.046 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. De ellos, 1.742 están con apoyo de ventilación mecánica y 424 se encuentran estado crítico. Por último, la disposición de ventiladores alcanza a 280.

En cuanto a la de red de laboratorios, en las últimas 24 horas se realizaron 12.575 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 1.007.635, a nivel país.

"Reiteramos el llamado a que las personas, en cuanto presenten síntomas, acudan inmediatamente a un centro asistencial".



- Subsec @arturozunigaj pic.twitter.com/upwdWhCFLQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 24, 2020

Finalmente, en el territorio nacional existen 141 residencias sanitarias, las que poseen 9.242 cupos disponibles, por lo que el subsecretario Zúñiga remarcó que "están dirigidas a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar su aislamiento efectivo en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticadas y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de aislamiento".

Para ello, recordó que las personas pueden acceder a más información al Fono Residencias Sanitarias que es: 800 726 666.