Gobierno aumenta fiscalizaciones en ferias libres: En menos de una hora se registraron 40 detenciones

24Horas.cl Tvn

10.06.2020

Como parte de las medidas de fiscalización, esta mañana el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, en compañía del jefe de Defensa Nacional en la Región Metropolitana, general Carlos Ricotti; el alcalde Santiago, Felipe Alessandri, y la seremi de Salud, Paula Labra, entre otras autoridades recorrieron la feria libre de calle Coquimbo, en la comuna de Santiago.

"Llevamos menos de una hora en este lugar y ya hay 40 detenidos por no contar con los permisos adecuados, gente que aún no comprende que la gravedad de la pandemia obliga a estar en casa. Esta comuna está en cuarentena hace ya tres meses, y todavía nos encontramos en puntos tan importantes como las ferias, donde se abastecen 2 millones de personas en la ciudad, con personas que no cumplen con la norma de pedir los permisos necesarios para ir de compras”, indicó Guevara.

Fiscalizamos el cumplimiento de las medidas sanitarias en la Feria Coquimbo de #Santiago, reforzando el llamado al autocuidado, mantener el distanciamiento físico y respetar la normativa establecida para cuidarnos a todos y evitar que avance la pandemia del Coronavirus. pic.twitter.com/Ngusyfa355 — Felipe Guevara Stephens (@FelipeGuevaraSt) June 10, 2020

La actividad tuvo como objetivo no solo verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones de la autoridad sanitaria, sino que también hacer conciencia sobre los alcances de la pandemia. Fiscalizaciones similares se realizaron en más de cien otros puntos de la ciudad, en colaboración con las policías y el Ejército.

El general Ricotti, en tanto, dijo que “el fin de semana estuvimos en 21 ferias trabajando, haciendo lo mismo, y creo que ha sido relativamente importante para la ciudadanía (...) estamos viendo que se de cumplimento a las medidas sanitarias y, tal como mencionó el Intendente, efectivamente las fiscalizaciones nos están arrojando que hay personas que todavía no entiende lo que hay que hacer. El llamado final es que justamente esa gente se comprometa en una tarea que es de todos”.

Junto al intendente @FelipeGuevaraSt, la @SeremiSaludRM, Paula Labra, @jmenaconcejal, el @Ejercito_Chile y @Carabdechile fuimos a fiscalizar la feria Coquimbo y nuevamente encontramos infractores. Esto debe parar! Si sale, que sea con permiso y con las medidas sanitarias! pic.twitter.com/JvgtgNCGHm — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) June 10, 2020

Finalmente, el alcalde Alessandri explicó que en el caso de la Feria Coquimbo -que va por dicha arteria, entre las calles San Diego y Arturo Prat- se subieron los puestos a la vereda para aumentar el distanciamiento, y que también se sanitiza toda la calle una vez la feria se levanta, cerca de las 17 horas.

“En un comienzo no había distanciamiento social, venía más de un miembro por grupo familiar, el uso de la mascarilla tampoco era general. Hoy vemos que la gente va entendiendo, pero como ha señalado el general Ricotti y el Intendente Metropolitano aún falta que la gente tramite su permiso y en eso queremos agradecer por el trabajo de fiscalización que estamos haciendo junto al Ejército, Carabineros, la PDI y la seremi de Salud”.