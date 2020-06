Gobierno modifica normativa y cuarentenas para casos "con síntomas leves" durarán mínimo 11 días

24horas tvn

02.06.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó la suspensión al cambio anunciado este lunes en cuanto a las cuarentenas de personas con "síntomas leves", donde se reducía de 14 a 10 días.

Según detalló la autoridad, la cancelación de este cambio se debe a que se reunirán con especialistas para determinar técnicamente qué se entiende por síntomas leves.

"La OMS recomendó que aquellas personas que tenían síntomas leves tuvieran una cuarentena de 10 días en lugar de 14 días, pero hemos tomado la decisión de no implementar este criterio", afirmó.

Mañalich aclaró que esto se debe principalmente a que "no tenemos la claridad qué es lo que significa técnicamente un caso leve, cuál es la condición que define una persona con un caso leve".

LICENCIAS MÉDICAS POR 11 DÍAS

Ante el eventual cambio de este criterio, el secretario de Estado aclaró que las licencias médicas entregadas en estos casos se solicitó sean de 11 días y no de 10, de manera que las personas reciban el pago total de su permiso de salud.

"Este permiso no puede durar menos de 11 días, porque los tres primeros días quedan excluidos y habría que hacer una modificación en la ley para que esto no ocurra, así que el Presidente ha optado por pedir que cuando este cambio se haga no sea de 10, sino que de 11 días para que este periodo no sea acortado y se pague la licencia médica", aseveró el secretario de Estado.

Recordar que este cambio se había hecho luego que el titular de salud asegurara este lunes que "dada la evidencia científica, que es muy potente en el sentido de que después del octavo día del inicio de los síntomas, la posibilidad de que contagie a otras personas, es casi imposible".

CHILE AUMENTA EN 75 CIFRA DIARIA DE FALLECIDOS

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la pendemia de coronavirus COVID-19 en Chile, informando que en las últimas 24 horas se reportaron 75 muertes, pero que esto no incluye el nuevo criterio anunciado para los decesos.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la cifra implica que en todo el territorio el número de personas que perdieron la vida a raíz de la enfermedad se elevó a 1.188.

El ministro Jaime Mañalich detalló que al número de personas fallecidas ligadas al virus se le sumó una recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud, extendiendo el universo de casos.

"Incluimos en el número estadístico a las personas no solo cuando tienen PCR informado positivo, sino también cuando pueden tener un PCR pendiente y que no ha sido informado", sostuvo el secretario de Estado.

Mañalich enfatizó que "esto nos parece en línea con las recomendaciones de la OMS, dando más transparencia en materia de salud pública".

Por su parte, los nuevos contagios diarios se elevaron en 3.527, de los cuales 3.206 fueron sintomáticos y 321 asintomáticos. Asimismo, el total reportado a la fecha de contagios fue cifrado en 108.686 pacientes.

Ministro J. Mañalich:



"Las medidas de cuarentenas funcionan y toma tiempo que tomen efecto"



"Mañana tomaremos decisiones sobre cuarentenas en RM y en otras regiones, para iniciar el viernes a las 22:00 horas. Vemos números favorables en la RM y que vamos en línea correcta" pic.twitter.com/VpcOBnz91P — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 2, 2020

"Con la nueva metodología el número de 21.325 casos activos", añadió Daza.

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, manifestó que actualmente hay 4.347 habitaciones totales en 92 residencias sanitarias en todo el país.

El número de hospitalizados llegó a 1.451 hospitalizados, mientras que 1.202 están en ventilación mecánica. De estos, 326 fueron notificados en estado crítico.