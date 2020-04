Greta Thunberg dona cerca de 100 mil dólares a Unicef para combatir el COVID-19

Agencia EFE

30.04.2020

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg anunció hoy que donará los 92.000 euros (100 mil dólares) de un premio de una ONG danesa a la lucha del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) contra la COVID-19.



Thunberg y la ONG Human Act, que aportará una cantidad idéntica, han lanzado una campaña de recogida de fondos bautizada "Movamos a la humanidad por los niños en la lucha contra el coronavirus" y que busca apoyar la labor de UNICEF para proteger a los niños del impacto de la pandemia.

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money - USD 100’000 - will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000.

Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC