Guardias de supermercados podrán pedir permisos temporales a clientes

Los funcionarios podrán impedir el ingreso de personas a los recintos mediante la petición del documento, pero no se podrá solicitar la cédula de identidad.

26.06.2020

A contar de este viernes, los guardias de empresas estratégicas y supermercados podrán pedir a los clientes los permisos temporales para verificar el correcto funcionamiento del sistema durante la cuarentena.

Según informó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la medida responde luego de que "el OS10 de Carabineros estableció una normativa que exige que todos los guardias que tengan el curso OS10 puedan pedir el permiso de compras o que se esté utilizando para dicha institución".

De esta manera desde este viernes los guardias tendrán la facultad de negar el acceso a los clientes que no lo porten su permiso o se nieguen a mostrarlo, pero no así detener a la persona.

"Los guardias no están habilitados para detener, pero sí para llamar a Carabineros o la PDI y no permitirle el ingreso al supermercado", explicó la subsecretaria, puntualizando que sólo pueden solicitar el permiso, no la cédula de identidad.

Además, la autoridad valoró la iniciativa que va en la línea de controlar que se cumplan las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno.

"Creemos que es una buena noticia, porque hoy necesitamos colaborar entre todos para que la menor cantidad de personas se desplacen y así evitar los contagios", sentenció Martorell.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que de momento "no está en evaluación" una posible restricción a la venta de alcohol en el país durante la pandemia, haciendo un llamado a que la población tenga "autocontrol".

Según informó la autoridad, sus palabras surgen luego que el Hogar de Cristo solicitara al Gobierno que lo considerara un bien no esencial dentro del protocolo que se está elaborando sobre qué son servicios de primera necesidad, debido al alto aumento de consumo de alcohol durante las cuarentenas.

"Es un problema mundial y desgraciadamente es un problema que también hemos detectado en Chile", dijo el ministro Paris, pero afirmó que la categorización de los bienes no le corresponde a su cartera y descartó la medida por el momento.

"No está en evaluación y no me corresponde a mi responder sobre estas medidas porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la salud de las personas".

Sin embargo, adelantó que en el programa de salud mental lanzado por el Gobierno "Saludablemente" se está realizando un estudio del tema.

"Hemos lanzado una encuesta en el programa Saludablemente para conocer estas conductas, respuestas que conoceremos en los próximos días", reveló el secretario de Estado.

Finalmente el ministro hizo un llamado a la moderación y al autocontrol en este sentido.

"Hacemos un llamado a la responsabilidad, a consumir con moderación, al autocontrol y a la conducta responsable", sentenció.