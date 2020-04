Guevara por brote de COVID-19 en cité de Quilicura: "Hay que denunciar cómo chilenos abusan y les arriendan 5 metros cuadrados sin ninguna instalación sanitaria adecuada"

24Horas.cl Tvn

22.04.2020

En conversación en 24 Horas Central, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, se refirió al brote de contagiados de coronavirus en un cité de la comuna de Quilicura.

Ya van 33 casos positivos a COVID-19, pero la condición de hacinamiento podría elevar fácilmente el número de infectados. La comunidad vive en pequeños espacios con habitaciones de cinco metros cuadrados y en las piezas duermen al menos cuatro personas. Los ojos de las autoridades están puestos en trasladarlos a diversos centros de aislamiento.

Al respecto, el intendente Guevara señaló que "desde que se conoció el caso, un caso complejo, hay más de 200, 250 personas y son 88 habitaciones muy reducidas, que comparten baño, que no tienen las condiciones sanitarias adecuadas. Se procedió a tomar algunas muestras y 33 personas dieron positivo para coronavirus. Ahora estamos aplicando muestras en todo el resto y lo importante es el tema de la salud de eras personas, de cómo trasladamos a esas personas desde ese lugar en Quilicura hasta hoteles, residencias sanitarias. Ya sacamos hoy día a 50 personas en cuatro vehículos y mañana en la mañana vamos a continuar con esto".

"Después de tener resuelto el tema sanitario y ver cuántos dan positivo, todos tienen que hacer cuarentena, porque están en contacto muy directo unos con otros. Luego, habrá que resolver otros problemas. Aquí ocultos hay problemas de xenofobia, de abuso, de cómo a estas personas se les trata con una dignidad que no se condice con la calidad de ser humano. Esas cosas las vamos a investigar y las vamos a seguir, pero hoy día la prioridad es la salud de esas personas", añadió Guevara.

Condiciones de hacinamiento y denuncias de fiestas

Además, sobre acusaciones de fiestas en el lugar, el intendente sostuvo luego que "hemos tenido denuncias, pero no solamente ahí (...) Hemos visto fiestas durante el toque de queda en la comuna de Santiago Centro, en el sector de Matucana, también en Independencia. Hay una irresponsabilidad en el tema de cuidarnos que es muy transversal, no creo que sólo los extranjeros están en esto. Hay muchos chilenos que están abusando de la imposibilidad que tenemos de tener un carabinero en cada esquina, un militar en cada manzana. Eso es simplemente imposible".

"Hay que denunciar cómo chilenos abusan de otros seres humanos que, en una situación de pobreza, de ignorancia o de necesidad, les arriendan entre 100 y 150 mil pesos mensuales 5 m2 sin ninguna instalación sanitaria adecuada, ni eléctrica, ni vias de evacuación. 88 piezas que albergan cada una a cuatro o cinco personas. Ese abuso hay que denunciarlo con mucha fuerza, pero hoy día lo que nos convoca es la emergencia sanitaria", añadió la autoridad.

"Ellos decían que no tenían síntomas"

Más tarde, Guevara expresó que "vamos a practicar el examen PCR a todos y los vamos a trasladar idealmente con la voluntad de ellos, que ha sido complejo. Si no tenemos la voluntad de ellos, vamos a tener que detenerlos y llevarlos contra su voluntad, que no es lo que queremos. Ha costado tanto por un problema no de idioma, porque en esto hay gente experta como el Servicio Jesuíta de Migrantes, lo que ocurre es que hay un concepto cultural de la salud, de la higiene, de la medicina, de la importancia de tratarse una enfermedad viral como esta, que en nuestra cultura es muy distinta que en la haitiana. Ellos no tienen la conciencia que tenemos nosotros o la mayoría de nosotros, en el sentido que una enfermedad debe ser tratada y que la higiene es algo básico para poder tener una salud adecuada. Ellos decían que no tenían síntomas, que estábamos exagerando, que no les iba a pasar nada, que era una enfermedad más con la cual uno podía convivir".

"Costó mucho el juntarse culturalmente con ellos, de manera que entendieran que aquí lo que queremos era salvar su salud y no llevarlos presos o hacerles algún daño o sacarlos de ahí de forma agresiva. Eso ha ido costando, pero afortunadamente ya hay 50 de ellos que están en una residencia adecuada para recibirlos con comida, con cama, con espacio adecuado", cerró el intendente metropolitano.

