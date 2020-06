Guevara por cuarentenas: "En otras ciudades sí funcionaron, la pregunta es por qué en Santiago no"

24horas tvn

17.06.2020

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, aseguró que debido a la extensión de la cuarentena para 43 comunas de la región Metropolitana, se está haciendo un esfuerzo enorme por endurecer las fiscalizaciones y así, ayudar al cumplimiento de las medidas sanitarias.

"Hacemos un esfuerzo enorme por fiscalizar. Más de 35 mil fiscalizaciones al día y de esas, 1.000 o 1.200 mil terminan detenidas, es decir, cerca de 32 mil personas tienen un documento para circular", precisó a 24 Tarde.

Por lo mismo, manifestó que se trata de un "desafío enorme, porque es una región muy grande. Tenemos muchas comunas en cuarentenas" y, por lo mismo, "no hay capacidad de tener a un carabinero en cada cuadra. La fiscalización primero tenemos que hacerla nosotros mismos en nuestras familias".

Asimismo, aseguró que el fracaso de la cuarentena en el Gran Santiago no es culpa del mecanismo en sí, sino que de las personas que no respetan la medida. "No tiene que ver con la conducta de nosotros, porque las cuarentenas en otras ciudades sí lograron mejorar sus indicadores, y son chilenos igual que nosotros, no son suizos, entonces no hay que echarle la culpa al instrumento, la pregunta es por qué aquí no ha funcionado".

Permisos individuales y de trabajo

Por otro lado, en cuanto a las nuevas restricciones a los permisos individuales y de trabajo que comenzarán a regir a partir del próximo lunes para la región Metropolitana, Guevara precisó que "ya se restringió hace algunos días, y ahora, lo que se ha definido como esencial, se puede revisar. Todo lo que dice relación con la salud, se considera esencial. Las ópticas, a mí me parece que está bien que funcionen".

Respecto del retail a través del delivery, para la autoridad no se trata de una labor esencial. "Se puede postergar la compra de un pantalón, lo razonable es que sí", agregó.