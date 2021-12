Hito en combate a la pandemia: FDA aprobaría esta semana la píldora contra el COVID

24Horas.cl Tvn

21.12.2021

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) prepararía una próxima aprobación a las píldoras de Pfizer y Merck en contra del COVID-19, hecho que marcaría un hito en el combate hacia la pandemia.

Según informó Bloomberg, en los próximos días e "incluso este miércoles" el organismo daría el luz verde a los tratamientos que buscan bajas las consecuencias por la enfermedad.

Específicamente, Paxlovid de Pfizer y Molnupiravir de Merck apuntan a pacientes de alto riesgo que han dado positivos a COVID-19, teniendo como foco reducir la gravedad de sus estados y evitar que los pacientes caigan en estados hospitalarios.

La información se da a conocer mientras el mundo entero se ve seriamente afectado por rebrotes a raíz de la variante Ómicron.

Recordar que la pastilla de Pfizer mostró una reducción del 89% en las hospitalizaciones de pacientes que recibieron el medicamento durante los tres días siguientes a la aparición de síntomas.

Por su parte, Merck reconoció que la eficacia expuesta en primer lugar (48%) disminuyó a cerca del 30% para que pacientes caigan en hospital.

Eric Topol, director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps, dijo al citado medio que la aprobación “son lo más importante que ha ocurrido en la pandemia después de las vacunas”.