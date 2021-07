Gobierno aclara: homologación de carnet de vacunas puestas en el extranjero depende de la OMS

Beatriz Stange

22.07.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la posible homologación de los certificados de vacunas de aquellos chilenos que recibieron el esquema completo de inmunización contra el coronavirus pero en el extranjero, lo que no es reconocido en territorio nacional, por lo que no pueden acceder a los beneficios que ello otorga.

La autoridad sanitaria explicó que "en Chile tenemos un certificado de vacunas que va asociado a un código QR y que, además, se conecta con el Registro Nacional de Inmunizaciones. Aquí nadie puede decir que está vacunado si no figura en él".

Sin embargo, dicho registro no se tiene con otros países. Por ello, Paris manifestó que "estamos estudiando esto con otros ministerios. Aquí tiene que haber una especie de acuerdo internacional, ojalá dirigido por la Organización Mundial de la Salud, que sea capaz de homologar los certificados de vacunas de otros países".

"Nosotros hemos visto certificados de vacunas que vienen de otros países y no se parecen en nada en lo que tenemos nosotros, en calidad y respaldo, por lo tanto, estamos trabajando arduamente", sostuvo.

Ante la preocupación de ciudadanos chilenos que no pueden acceder al Pase de Movilidad, aún cuando completaron el proceso de vacunación pero en otros países, el secretario de Estado enfatizó en que "quiero darle tranquilidad a las personas que tienen sus vacunas. Quizás deberíamos trabajar con las embajadas o consulados y con los ministerios de relaciones exteriores, para homologar nosotros, por mientras esperamos la OMS. No ha sido fácil coordinar con todos los países".

"Ayer lo conversados con el presidente de la República. Les pido un poco de paciencia. Yo reconozco que ellos tienen derechos a que se les reconozca su certificado de vacunación para que puedan acceder a los beneficios del Pase de Movilidad", puntualizó.