Incluido Chile: Reino Unido prohíbe entrada de personas desde Sudamérica por variante brasileña del COVID

Sebastián Mora

14.01.2021

Reino Unido informó este jueves la prohibición de ingreso para todos los viajeros que provengan desde Sudamérica, incluido Chile, a raíz de la nueva variante del coronavirus hallada en Brasil.

Según informó el ministro de Transportes del país europeo, Grant Shapps, la medida incluirá a personas que lleguen desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, Suriname, Guyana, Guyana Francesa y Venezuela, además de Cabo Verde y Panamá, cuya restricción entrará en vigencia desde este viernes 15 de enero.

Asimismo, Shapps informó la restricción de ingreso para personas que vengan desde Portugal, "debido a sus fuertes vínculos de viaje con Brasil, lo que constituye otra forma de reducir el riesgo de importar infecciones".

"Sin embargo, existe una exención para los transportistas que viajan desde Portugal solo para permitir el transporte de bienes de primera necesidad", complementó.

Complementó que la decisión no incluye a ciudadanos británicos, irlandeses ni extranjeros que tengan residencia en el país, remarcando que cuando arriben deberán tener una cuarentena de 10 días en sus casas.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3