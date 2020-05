Infectóloga Claudia Cortés: "Tenemos que priorizar" los PCR tras "quiebre de stock" de reactivo en recintos privados

Según la facultativa de la Universidad de Chile, junto a los especialistas "sabíamos que eventualmente esto podría ocurrir", ya que estos reactivos "no se generan en Chile". En ese marco, llamó a focalizar los tests en personas que lo necesitan "con mayor urgencia para poder decidir un tratamiento".

24Horas.cl Tvn

12.05.2020

Chile registró este martes un nuevo récord de casos confirmados de coronavirus, con 1.658 contagiados. Una cifra que ya que convierte a nuestro país en el vigésimo del mundo con más casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Otro factor de preocupación es lo que anunciaron durante esta misma jornada algunos laboratorios y clínicas del país como por ejemplo el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Santa María, entre otras instituciones privadas. Según informaron, se ha producido un "quiebre de stock" nacional de un reactivo con respecto al examen de PCR, por lo que se van a suspender momentáneamente las muestras.

: Doctor de la Roja y coronavirus en el fútbol chileno: "Van a haber casos durante la competencia" Leer más

Ante este escenario, la infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, ratificó la información en entrevista con canal 24 Horas y detalló que "esta es una técnica bien específica. Muchos de los reactivos que se usan para esta técnica no se generan en Chile, muchos se hacen en Francia, otros en Italia, en Corea del Sur o China, que son zonas altamente afectadas".

Bajo ese marco, la facultativa aseguró que "sabíamos que eventualmente esto podría ocurrir. Ahora tenemos que replantearnos un poco la situación del diagnóstico. Sin duda, la PCR es el eje fundamental, pero tenemos que priorizar y ver nuevamente cuántos son los exámenes o a quiénes tenemos que realizar esos exámenes".

: Estas son las 62 comunas que aún no registran casos de COVID-19 Leer más

Consultada respecto a cómo se puede ejecutar esa priorización, la doctora Cortés sostuvo que "lo que se ha visto es que en estos momentos, los pacientes que están hospitalizados hubo una facilitación del testeo a personas asintomáticas lo cual es muy importante, pero cuando hay escasez de recursos uno tendría que pensar que el testeo hay que hacerlo en personas que, por ejemplo, necesitan con mayor urgencia para poder decidir un tratamiento, si se va a ingresar o no a un hospital o si requiere o no ventilación mecánica", tomando en cuenta que "uno también tiene otros pacientes con otras patologías que pueden requerir una ventilación mecánica. La mayoría de las UCI están segregadas, hay UCI para COVID, otras para pacientes no COVID, y ahí es muy importante tener ese dato".

"NO TENGO CONOCIMIENTO SI EN EL SISTEMA PÚBLICO HAY TAMBIÉN ALGÚN QUIEBRE DE STOCK"

La infectóloga aseveró que la PCR "es un examen bastante complejo, busca extraer material genético del virus, por lo tanto tiene varios pasos. Hay varias posibilidades de cometer errores en el camino, por lo tanto, tenemos que tener material adecuado para tomar la muestra, para procesar las muestras y cuando se repongan estos insumos tienen que ser de una calidad adecuada para poder seguir dando respuestas fidedignas".

Eso sí, añadió que "hasta ahora lo que ha sido público es que todas las instituciones que lo han reportado son clínicas privadas. Yo no tengo conocimiento si en el sistema público hay también algún quiebre de stock". No obstante, reconoció que "lo más probable es que si no tienen un quiebre hoy, los insumos se van a agotar en algún momento y es algo que la Sociedad Chilena de Infectología, los microbiólogos que son quienes se abocan al diagnóstico estabamos conversando hace algún tiempo que esta situación se veía venir".

: Informe epidemiológico: El 33,6% de contagiados por coronavirus en Chile son personas entre 30 y 44 años Leer más

"SERÍA INTERESANTE SABER CUÁL ES EL ESTADO DE REACTIVOS"

Ante la necesidad de importar más reactivos, señaló que "también tenemos que considerar que como en los últimos días el aumento de casos ha sido tan masivo, hay un tiempo de espera, las muestras ya no se están demorando 24 horas en procesarse".

Por último, hizo un llamado a conocer el estado de los reactivos y el tiempo de demora en una entrega de diagnóstico: "Si bien se ha aumentado mucho la capacidad de diagnóstico, partimos con un único laboratorio que es el ISP y ahora hay más de 50. Sería interesante saber cuál es el estado de reactivos y cuál es el tiempo de demora en una entrega de diagnóstico, y también las tasas de positividad. Hoy se habla de un 18% a nivel país, pero eso es un promedio. Deben haber lugares con cifras muchísimo más altas. Ahí es donde hay que ir a investigar y hacer las medidas de intervención, particularmente cuarentena".