Infectólogo y vacuna COVID-19: "Esperamos que sea una inmunidad bastante duradera"

Migue O'Ryan, miembro del comité que asesora las pruebas en el país, dijo que "se debe discutir" el retorno a clases porque la suspensión no puede ser para siempre. Asimismo, dijo que el traslado interregional en comunas en fase 3, 4 y 5 "no debería provocar un rebrote".

23.09.2020

El infectólogo del Instituto Biomédico de la U. de Chile y miembro del comité que asesora las pruebas de vacunas en Chile, Miguel O'Ryan, aseguró que se espera que la inmunización contra el coronavirus sea duradera y no sea necesaria la inoculación cada año.

"Según dijo el experto a 24 AM, "esperamos que sea una inmunidad bastante duradera, no como la influenza, que hay que estar cambiando la vacuna todos los años, porque el virus muta todos los años. Se trata de algo más estable, por lo que a lo más podríamos tener un refuerzo en un par de años, pero no estar vacunando todos los años".

Respecto de la población a la que se vacunaría en una primera instancia, recalcó que se tratará de aquella de riesgo, como personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, personal de salud y también a quienes viven en recintos cerrados.

Por otro lado, precisó que el factor hacinamiento también habría que evaluarlo, ya que debido a él existe una gran propagación del virus, por lo que si se entrega una inmunización se previenen contagios.

Regreso a clases

Respecto de la idea de que algunos colegios retomen las clases presenciales, el infectólogo manifestó que "es un tema que tenemos que discutir y como sociedad tenemos que llegar a acuerdos".

"Hay temores, hay incertidumbre, pero si sabemos que mantener colegios cerrados es algo que no se puede mantener ad eternum. Sabemos que la situación de circulación viral se va a mantener en esta cierta estabilidad por mucho tiempo y nuestros niños necesitan tener sociabilidad", aseveró.

Viajes entre regiones

Por último, respecto de la nueva medida anunciada por el Gobierno, la que permitirá el viaje entre comunas y regiones que se encuentren en los pasos 3, 4 y 5 del plan "Paso a Paso", O'Ryan indicó que no debería significar un rebrote.

"No debiese ser un riesgo significativo, siempre y cuando la población mantenga las medidas. En la medida que la región está en la misma situación de condición viral, no debería provocar un rebrote", acotó,precisando que "nada de esto va a funcionar si hay un relajo".