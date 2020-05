Infraccionan a médico por no cumplir restricción vehicular: Jefa de Fiscalización debió anular el parte

04.05.2020

Este lunes comenzó a operar la restricción vehicular en Santiago. La medida, que se extenderá hasta el mes de agosto, restringirá la circulación de cuatro dígitos diarios para los vehículos sin convertidor catalítico y dos para aquellos automóviles que sí cuentan con el dispositivo pero que fueron inscritos antes de 1 septiembre del 2011.

Dichos automóviles no podrán transitar al interior del anillo Américo Vespucio, entre las 07.30 y las 21.00 horas, según su último dígito de placa patente.

Debido al inicio de la medida, Carabineros inició las fiscalizaciones y en ella, personal policial procedió a cursar una multa a un médico del Hospital San José.

"Sabía y sé que tengo una excepción. Soy médico del Hospital San José (...) Acudí al fiscalizador y no hizo nada", manifestó el conductor mientras mostraba el papel que acreditaba el parte.

Ante la presencial de la jefa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, la situación fue aclarada y el parte fue anulado por la autoridad.

"Vamos a corregir esto porque efectivamente usted está exento. No debió haberse cursado la infracción (...) lamentable situación, esto no corresponde", indicó Flores.

La autoridad explicó que "todo el personal de salud queda exento de restricción vehicular. El director de cualquier centro tiene que enviar a la seremi de Transporte una nómina con todos los vehículos de las personas que trabajan en él".

Encuesta Cadem

Este domingo se dio a conocer una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, en la cual se consultó por la gestión del Gobierno y la pandemia de coronavirus.

En primera instancia, respecto a cómo el Presidente Sebastián Piñera está conduciendo su Gobierno, el 64% afirmó que lo desaprueba, mientras que un 25% lo aprueba.

Coronavirus

Consultados por la posibilidad de contagiarse de coronavirus, un 64% de quienes participaron en la encuesta afirmaron estar mucho o bastante preocupados, mientras que un 20% dijo estar poco o nada preocupado.

Respecto a la decisión del Gobierno de retomar paulatinamente actividades y rutinas habituales, un 69% está en desacuerdo con esta "nueva normalidad" y un 29% se mostró de acuerdo.

Sobre la gestión del Gobierno respecto a la crisis de COVID-19, un 56% afirmó que la desaprueba y un 40% dijo aprobarla.

Respecto la evaluación de actores frente a la pandemia, un 93% calificó con "muy bien o bien" a médicos y personal de salud, un 75% a alcaldes, un 60% a Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico; un 35% al Presidente Piñera, un 33% a las empresas y un 32% al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno por el coronavirus, un 84% está de acuerdo con mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 5:00; un 82% con que se establezca cuarentena obligatoria en su comuna o sector donde vive; y un 4% con salir a la playa aprovechando el feriado del viernes.

Sobre la cantidad de contagiados por COVID-19 en el país, un 40% afirmó que es menor o mucho menor a la que esperaba, un 39% que es mayor o mucho mayor a la que esperaba, y un 17% que es la que se esperaba.

Plebiscito y movilizaciones sociales

Consultados por si el plebiscito fuera el próximo domingo, un 65% votaría por el apruebo, un 26% por el rechazo, un 5% que no sabe o no responde y un 4% que no votaría.

Respecto al mecanismo para definir una eventual nueva Constitución, un 50% votó por una convención constituyente, mientras que un 42% optó por una convención mixta.