Intendente de la RM: 'Hemos recibido denuncias de personas que han intentado salir en helicópteros a sus segundas viviendas'

08.04.2020

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, recalcó en 24 Horas Central la importancia de que las personas se mantengan en sus casas para esta Semana Santa y reveló que quienes infrinjan la medida pueden arriesgar altas multas.

La autoridad regional reveló que desde este miércoles se implementaron estrictos controles es todos los accesos de la región Metropolitana para evitar la salida o entrada de personas. Esto como parte de las medidas instauradas por la pandemia de COVID-19 que afecta al país y al mundo.

"Este miércoles empezaron la medidas porque había gente que podía salir antes del jueves por eso instalamos 10 puntos", confirmó.

Según Guevara son 20 puntos en los que se realizarán control sanitario donde las personas sólo podrán salir o entrar con salvoconductos especiales, los que sólo serán entregados en tres casos.

"Hay sólo tres alternativas para salir de la región: por razones médicas, por funerales de un pariente cercano y la tercera es por trabajo", sentenció.

Multas: Desde $2,5 a $50 millones

Quienes infrinjan estas medidas arriesgan altas multas dependiendo de las medidas que haya infringido, ya que se pueden ir sumando.

"El control en estos lugares es bien complejo. Si la dirección del carnet de conducir es diferente a la que va está en problemas. Si por alguna razón se cambió de casa, el carabinero revisará su dirección si no corresponde está en problemas", explicó el intendente.

Frente a las multas especificó que "pueden ir de los $2,5 millones a $50 millones y arriesgan hasta 540 días de cárcel. No es ninguna broma andar dando vuelta donde no corresponde".

Helicópteros y aviones privados

Guevara confirmó que los rumores de personas que habrían salido de la capital en helicópteros o aviones privadas eran ciertos y aseguro que la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) ya se encuentra investigando el tema.

"Tenemos denuncias de gente que en helicóptero o aeronaves propias o privadas habrían estado saliendo de la región Metropolitana a su segunda vivienda, por eso se estableció una disposición que los pilotos de esas aeronaves van a tener que dar una muy buena explicación para justificar por qué salieron", aseveró.

Además recalcó que la disposición cuando habla de segunda vivienda no sólo es a las personas que tiene otra casa, sino que casa de familiares e incluso hoteles, ya que la idea de esto es que las familias se mantengan en sus hogares.

"La disposición es que no se puede habitar una vivienda que no es la oficial. No se puede alojar en otra vivienda, no importa si es una carpa, un hotel o la casa del tío", concluyó.