Intendente Guevara llama a denunciar a quienes no usen mascarillas en el transporte público

Agencia Uno

07.04.2020

Una campaña presencial en el sector de Estación Central realizaron este martes el intendente metropolitano, Felipe Guevara, el alcalde de dicha comuna, Rodrigo Delgado, y la seremi de Salud (s), Daniela Zavando, para concientizar sobre el uso de mascarillas en el transporte público y en el privado pagado, medida que comenzará a ser obligatoria a contar de este miércoles en la capital.

El intendente Guevara recordó que a las 05:00 horas de mañana se inicia la obligatoriedad del uso de mascarillas en todo el transporte público y en el privado remunerado, es decir, Metro, Transantiago, buses interurbanos, móviles con aplicación, entre otros.

“La primera fiscalización es la de cada uno. No tenemos la capacidad de tener un policía o un militar en cada esquina, en cada bus, en cada metro o cada terminal. Así es que el primer llamado es a que nos fiscalicemos nosotros mismos, utilizando las mascarillas en el transporte y denunciando a aquellas personas que no usen este artículo”, señaló Guevara.

En la misma línea, explicó que “para quienes no tengan mascarillas, hay un tutorial del Minsal que enseña a hacerlas con una polera, o con un pañuelo. No es nada difícil, no es nada sofisticado, lo importante es que las usen. Quienes tengan mascarillas desechables, que la boten en un lugar cerrado, no en la calle ni en basureros abiertos, y quienes usen mascarillas autogestionadas, de género, que las laven tras usarla”.

HABRÁ APOYO DE CARABINEROS Y EL EJÉRCITO EN FISCALIZACIÓN

La seremi Zavando agregó que el uso de estas mascarillas rige tanto para quienes conducen estos transportes como para quienes hacen uso de él. “Es muy importante que la gente sepa que esta es una medida obligatoria. Y por tanto quien incumpla esta medida se expone a un sumario sanitario y multas de más de 2 millones y medio de pesos”, indicó la autoridad.

Respecto a la fiscalización, esta va a partir mañana en diferentes áreas y con el apoyo de las policías y el Ejército. “Lo importante es que cada uno tome conciencia del autocuidado y del cuidado de los demás. Estas medidas se han tomado porque muchas personas hacen el COVID de forma asintomática, pero que es dañina en tanto que puede contagiar sin saberlo y causar un impacto en la propagación”, detalló Zavando.

En relación al procedimiento, indicó que se van a aplicar pautas similares a las que han tenido las aduanas sanitarias, con el apoyo de los uniformados. Sin embrago, advirtió que la fiscalización será al azar, por resultar imposible controlar a todo el transporte público, y que si se pilla a un infractor este será bajado del transporte y comunicado a Carabineros para ejercer las respectivas sanciones.

ALCALDE DELGADO: "ESTA MEDIDA ERA ABSOLUTAMENTE NECESARIA"

Por su parte, el alcalde Delgado destacó que “estamos entrando en una etapa de mayor contagio. Y el transporte público es indudablemente un foco de aglomeración. Esta medida era absolutamente necesaria, y más que apelar al castigo o la sanción, hay que hacer un llamado a la responsabilidad. A que cada uno pueda gestionar cual va a ser su estilo de vida de ahora en adelante”.

En el plan de contingencia por Semana Santa se consideran 24 controles en la salida de Santiago y otros 16 en el ingreso a la Quinta Región, puestos que estarán disponibles hasta el domingo, cuando termina esta festividad.

Mañana miércoles a las 09:00 horas habrá una reunión del intendente con la seremi de Salud, el general de Ejército Carlos Ricotti, Carabineros, Onemi y PDI, para coordinar las nuevas medidas anunciadas esta jornada.