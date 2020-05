Intendente Guevara por nuevas cuarentenas: "No hay permiso para ir a trabajar"

24horas tvn

06.05.2020

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, aseguró este miércoles que la petición de 22 alcaldes de que se aplique una cuarentena total para todo el gran Santiago, es prácticamente imposible.

"Hay solicitudes de todo tipo. No soy la autoridad sanitaria, pero me imagino que eso es muy difícil que eso ocurra, toda vez que hay muchas comunas en la región que no tienen casos o no han tenido en las últimas dos semanas (...) Imponer una medida tan dura en comunas que no han tenido contagiados en las últimas dos semanas, no tiene sentido."

Intendente ahora recalca en #24Tarde la cuarentena es durísima. Sólo se podrán desplazar trabajadores de empresas esenciales. El resto no. — Gonzalo Ramírez Troncoso (@gonzaloramirex) May 6, 2020

Asimismo, precisó que para todas las comunas que inician una cuarentena total a partir del próximo viernes, no existe salvoconducto para ir a trabajar.

"Los salvoconductos para personas que están en una comuna con cuarentena son para asistir a un funeral o asistir a una actividad médica, todo los demás tienen que quedarse confinados en el hogar. No hay permiso para ir a trabajar, salvo que trabaje en un hospital o en un centro de abastecimiento", o en alguna labor que se considere esencial. Por lo mismo, recalcó que "las personas no pueden ir a trabajar".

"Sin el apoyo de la ciudadanía, va a ser casi imposible"

Respecto de las nuevas cuarentenas que comienzan a regir este viernes, Guevara indicó que implicará el confinamiento de más de 4 millones de habitantes, por lo que "es un desafío enorme".

"Sin el apoyo de la ciudadanía, va ser casi imposible (...) No se trata de cuidarnos por una multa, sino que por ser generosos, de cariño, de amor, de cuidar al prójimo", por ello, llamó a cumplir con todas las medidas.

Respecto de las fiscalizaciones, indicó que sí se hacen "y con volúmenes muy importantes. Hemos tenido seis millones de detenidos en los últimos días, hacemos 1.200 visitas a personas que deben estar cuarentena, hacemos más de 30 mil controles diarios (...) Las fiscalizaciones se hacen, pero hay personas que no entienden", manifestó.

En el mismo tema, aseveró que el personal policial "siempre es insuficiente", por ello, "estamos evaluando la posibilidad de invitar a los municipios para que también colaboren con la fiscalización".

"Nos encantaría tener mayor presencial policial, militar (...) en la medida de lo posible, vamos a ir sumando el contingente necesario", complementó.

Comunas que entran y salen de la cuarentena

El Gobierno informó que Ñuñoa dejará de estar en cuarentena obligatoria luego de un mes y medio de cuarentena.

Según informó el ministro Jaime Mañalich, la zona norte de la comuna dejará el confinamiento total a contar de este viernes a las 22:00 horas luego de que la medida se extendiera desde el inicio de las medidas, el 26 de marzo.

A Ñuñoa se le sumará todo el área urbana de Punta Arenas, pero manteniendo el cordón sanitario para evitar que personas contagiadas ingresen a la capital de Magallanes.

¿Qué pasa con la zona Santiago? Mañalich sostuvo que esta área seguirá en cuarentena total al menos por una semana más.

Sin embargo, en el balance, la autoridad indicó que 12 nuevas comunas de la región Metropolitana se sumarán al confinamiento a contar de este viernes a las 22:00 horas:

Cerro Navia

Conchalí

La Cisterna

La Florida

La Granja

Los Espejo

Lo Prado

Macul

Peñalolen

Renca

San Joaquín

San Miguel

Consignar, que con este panorama, el resto de las comunas que siguen en cuarentena son: